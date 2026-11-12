Giữa đêm mưa lũ, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (Đà Nẵng) trực tiếp lái ô tô vượt 22km đường núi có nhiều điểm sạt lở, đưa một sản phụ có nguy cơ sinh khó đến cơ sở y tế tuyến trên.

Ngày 12/11, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, sản phụ N.T.K.N. (20 tuổi, trú thôn Bằng Xim, xã Trà Leng) đã sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 11/11, sản phụ N. được người thân đưa đến Trạm y tế xã Trà Leng trong tình trạng đã vỡ ối.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, chia cắt. Để đến cơ sở y tế, người thân phải dìu sản phụ đi bộ qua nhiều đoạn đường sạt lở, việc di chuyển hết sức khó khăn.

Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định sản phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở khoảng 1cm và có nguy cơ sinh khó. Trong khi đó, cơ sở y tế tuyến xã không đủ điều kiện về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn để xử trí nên cần chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Sản phụ được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên kịp thời sau hành trình 22km vượt qua nhiều điểm sạt lở. Ảnh: T.L

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo tình hình khẩn cấp từ Trạm y tế xã, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, đã trực tiếp lái ô tô đến đón sản phụ, phối hợp cùng nhân viên y tế vượt quãng đường núi khoảng 22km, qua nhiều điểm sạt lở để đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My.

Được biết, trước đó sản phụ N. đã nhiều lần đi khám và được bác sĩ tư vấn đến bệnh viện để sinh mổ trước ngày dự sinh. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường sạt lở khiến gia đình không thể đưa chị đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Nhờ được chuyển tuyến và chăm sóc y tế kịp thời, đến sáng 12/11, sản phụ N. đã sinh con an toàn.

Sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My an toàn trong đêm mưa lũ. Ảnh: T.L

Những ngày qua, mưa lớn tại xã Trà Leng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, từng bước khôi phục giao thông.