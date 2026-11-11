Quảng Ngãi:

Mưa lớn khiến nhiều vết nứt xuất hiện trên triền đồi ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), đe dọa hàng trăm người dân. Chính quyền đã khẩn cấp sơ tán 115 hộ với 393 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Sáng 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở đất cao. Địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 115 hộ với 393 người đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện khu vực núi Đăk Rế (thôn Mường Hoong) xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp 96 hộ đồng bào Xơ Đăng với 336 người sinh sống dưới chân núi.

Trước nguy cơ sạt lở, toàn bộ 96 hộ dân tại đây đã được đưa về tránh trú tại hội trường UBND xã. Các hộ ở thôn Tăk Min cũng được di dời đến nhà rông của thôn.

Lực lượng chức năng đến từng nhà vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: N.L

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa trẻ nhỏ đi sơ tán giữa trời mưa. Ảnh: N.L

Mưa lớn còn khiến nền đất nhà một hộ dân tại thôn Xa Úa bị đứt gãy, có nguy cơ sạt lở. Đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở tại khu vực cầu qua suối, trong khi tuyến đường lên thôn Ngọc Nang - Tu Răng xuất hiện các vết nứt.

Điểm trường mầm non thôn Đăk Bối cũng bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở đất từ taluy dương.

Hiện chính quyền xã Ngọc Linh bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân yên tâm tránh trú trong thời gian mưa lớn.

Người dân được hỗ trợ sơ tán trong đêm. Ảnh: N.L

Người dân xã Ngọc Linh được bố trí nơi tránh trú an toàn trước nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: N.L

Theo chính quyền xã Ngọc Linh, khu vực Đăk Rế và tuyến đường Ngọc Nang - Tu Răng đã xuất hiện tình trạng nứt, đứt gãy nền đất, nguy cơ sạt lở, vùi lấp rất cao, không bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống lâu dài.

Địa phương đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khảo sát địa chất, xây dựng phương án di dời và bố trí tái định cư cho 96 hộ dân tại Đăk Rế cùng các hộ ở khu vực nguy hiểm thuộc Ngọc Nang.

Xã cũng kiến nghị hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở giao thông, gia cố taluy tại điểm trường mầm non Đăk Bối và ổn định đời sống người dân trong thời gian tránh trú.