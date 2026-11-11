Bất chấp dòng nước chảy xiết, nhiều người dân ở Quảng Ngãi mang lưới, vợt xuống khu vực tràn hồ Hóc Sằm để bắt cá, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

XEM CLIP: Thót tim cảnh nhiều người bắt cá giữa dòng nước xiết.

Sáng 11/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung tại khu vực tràn hồ Hóc Sằm, xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), để bắt cá.

Theo hình ảnh trong clip, nước từ hồ đổ qua ngưỡng tràn trắng xóa, tạo thành dòng chảy mạnh phía dưới. Giữa dòng nước đục ngầu, nhiều người vẫn mang theo lưới, vợt, lội qua lại để tìm bắt cá.

Đáng chú ý, có người di chuyển ngay trên mặt tràn bê tông ngập nước, nơi dòng chảy cuồn cuộn, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, bị nước cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức dâng cao. Trong đó, hồ Hóc Sằm đã xuất hiện tình trạng nước tràn tự do qua ngưỡng tràn.

Trưa 11/11, ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức, cho biết ngay sau khi nắm thông tin, địa phương đã cử lực lượng chức năng đến khu vực hồ Hóc Sằm, yêu cầu người dân chấm dứt việc đánh bắt cá tại vị trí nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường tuần tra, chốt chặn, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định về an toàn hồ đập.

Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi khuyến cáo người dân không tụ tập, bơi lội, đánh bắt cá tại khu vực tràn xả, chân đập và dòng chảy hạ lưu hồ chứa khi nước đang tràn. Người dân cần tuân thủ biển cảnh báo, hàng rào bảo vệ công trình và không để trẻ em tiếp cận các khu vực nguy hiểm.

Nguồn video: Mộ Đức