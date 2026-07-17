Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong 4 bị can này có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý, một thương hiệu kinh doanh vàng bạc lâu năm tại TPHCM.

Lợi nhuận mỏng

Theo dữ liệu từ Phòng đăng ký kinh doanh tại TPHCM, cửa hàng Vàng bạc Kim Lý được đăng ký dưới pháp nhân Công ty CP Vàng bạc đá quý Kim Lý vào năm 2002, hoạt động tại khu vực Chợ Lớn (phường An Đông).

Người sáng lập và trực tiếp điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn đầu là ông Hồ Chí Lý (SN 1965). Đến năm 2020, bà Lê Thị Ngọc Mỹ chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trong khi ông Hồ Chí Lý giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Về quy mô vốn, Công ty Kim Lý đã tiến hành nâng vốn điều lệ nhiều lần. Tới nay, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt mức 79 tỷ đồng.

Dữ liệu cũng ghi nhận, đến cuối năm 2025, Vàng bạc Kim Lý chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Cơ cấu sở hữu mới được công bố có ông Hồ Chí Lý 50% và bà Lê Thị Ngọc Mỹ 50%.





Cửa hàng vàng Kim Lý đóng cửa sau khi bà Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố. Ảnh: Thu Hà

Chủ tiệm từng khẳng định 'làm ăn chân chính'

Dù là thương hiệu lâu năm nhưng tiệm vàng Kim Lý lại không hoạt động dưới dạng mở chuỗi như các thương hiệu thông thường, mà chọn kinh doanh cố định tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông - khu vực được mệnh danh là “phố kim cương” lâu đời tại TPHCM.

Trước khi bị khởi tố, vào cuối tháng 5/2026, tiệm vàng của bà Lê Thị Ngọc Mỹ gặp khủng hoảng sau hàng loạt thông tin trên mạng xã hội về các tiệm kinh doanh đá quý lớn bán hàng không khớp với mã số cạnh trên viên đá (mã số định danh quốc tế), khiến nhiều khách hàng nắm giữ kim cương hốt hoảng bán tháo.

Trao đổi với báo chí tại thời điểm đó, bà Mỹ cho biết hoạt động kinh doanh của mình luôn tuân thủ quy định và khẳng định "làm ăn chân chính". Bà cho biết mình đã kinh doanh vàng bạc, kim cương, trang sức 44 năm (từ năm 1983) và có một địa chỉ duy nhất tại chợ An Đông. Đồng thời, bà khẳng định “tiệm vàng của chúng tôi là tiệm uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng”.

Đối với các giao dịch mua bán, thời điểm đó, bà Mỹ nói rằng tùy món hàng, tùy số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng một tuần hoặc 10 ngày, đúng theo hóa đơn ghi nhận.

Hơn nữa, bà khẳng định không có chuyện cửa hàng thu lại với giá 50% nếu khách hàng có hóa đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê dịch từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua.

Trước nghi vấn cửa hàng bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ cũng bác bỏ, cho rằng khách hàng có thể mang sản phẩm đến các đơn vị kiểm định có thẩm quyền. Nếu kết quả kiểm định được thực hiện theo yêu cầu của khách, phía cửa hàng sẽ hoàn trả chi phí kiểm định.

Cũng trong thời điểm này, dù có nhiều nghi vấn và khách hàng mang sản phẩm tới kiểm tra hoặc bán lại khá nhiều, chủ tiệm vàng Kim Lý vẫn cho rằng cửa hàng hoạt động kinh doanh bình thường nên chưa trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng bị khởi tố trong đợt này còn có bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP). Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.