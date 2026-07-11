Theo thông tin công bố, ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Mục đích mua cổ phiếu là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 17/7 đến ngày 14/8. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Công chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PNJ nào.

Nếu giao dịch thành công, ông Công sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1 triệu đơn vị, tương đương 0,2% vốn điều lệ của PNJ.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người công bố thông tin của PNJ, đã gửi thông báo đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.

Cổ phiếu PNJ giảm mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Cao Ngọc Duy đang sở hữu 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,64% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu giao dịch diễn ra thành công như đăng ký, lượng sở hữu của ông Duy tại PNJ sẽ được nâng lên thành 13,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch ngày 8/7, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,99% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 10/7 là 46.600 đồng/cp.

Cổ phiếu PNJ đã giảm 35% sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong đó có đối tượng Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ thuộc PNJ.