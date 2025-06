Theo thông tin xác minh, chiếc xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong tại đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) vào chiều tối 15/6 là xe Jeep, màu xanh, 5 chỗ, mang biển số 51K – 314.07.

Hiện tại, người đứng tên sở hữu chiếc xe là ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Xe được đăng ký tại Phòng CSGT Công an TPHCM vào ngày 7/6/2022.

Ông L.H.T. đứng tên chủ sở hữu xe Jeep gây tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: H.H

Ông T. còn được nhiều người biết đến là chủ quán bar ở đường Nguyễn Thái Học (quận 1, TPHCM) và sở hữu nhiều công ty chuyên về giải trí - ẩm thực. Tuy nhiên, ông T. cho biết, khoảng 1 năm trước đã sang nhượng quán bar.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông T. cũng lên tiếng xác nhận chiếc xe Jeep do ông đứng tên chủ sở hữu. Ông đang hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ về vụ tai nạn.

Theo ông T., chiếc xe được ông mua vào giữa năm 2022 với giá hơn 4 tỷ đồng, giấy tờ xe hiện đang thế chấp tại ngân hàng.

Đầu năm 2023, ông T. đã bán xe dưới dạng hợp đồng ủy quyền cho ông N.B.H. (31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Từ đó đến nay, ông H. là người định kỳ đóng tiền gốc và lãi ngân hàng; còn ông T. chưa làm thủ tục sang tên cho ông H.

Ông L.H.T. và vợ có hợp đồng ủy quyền giao xe cho ông H. quản lý và sử dụng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi không điều khiển chiếc xe tại thời điểm gây tai nạn. Tôi chỉ biết thông tin về vụ tai nạn khi báo chí, mạng xã hội đăng tải”, ông T. khẳng định.

Trong diễn biến có liên quan, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Lạc đã tiến hành mời tài xế điều khiển xe tại thời điểm gây tai nạn và những người liên quan lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, người điều khiển xe Jeep gây tai nạn tên là H. đã ra trình diện tại Đồng Tháp. Công an TPHCM tiến hành đưa ông này về TPHCM để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin, khoảng 18h30 ngày 15/6, ô tô biển số BKS 51K - 314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.

Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco (phường An Lạc, quận Bình Tân), chiếc ô tô bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển.

Ô tô cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hai người tử vong được xác định là mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).