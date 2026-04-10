Cụ thể, theo Điều 26 của nghị định, người trực tiếp sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên từ 5-10 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình (quán cà phê, nhà hàng, cơ sở kinh doanh - PV).

Quy định loại trừ trách nhiệm với trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Chứa chấp người hút thuốc lá điện tử bị phạt từ 5- 10 triệu đồng

Ngoài ra, Điều 25 của Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động bán và cung cấp thuốc lá. Theo đó, các điểm bán không treo biển thông báo “không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Mức phạt từ 3-5 triệu đồng áp dụng đối với nhiều hành vi như: trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu thuốc lá tại điểm bán lẻ; bán hoặc cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh thuốc lá không có nhãn hoặc không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng, cơ sở kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng. Đồng thời, các sản phẩm thuốc lá vi phạm sẽ bị buộc thu hồi, loại bỏ yếu tố sai phạm; nếu không thể khắc phục thì phải tiêu hủy theo quy định.

Việc ban hành nghị định mới được đánh giá là động thái mạnh tay nhằm kiểm soát thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng phổ biến và len lỏi vào nhiều không gian công cộng, gây lo ngại về sức khỏe, nhất là đối với giới trẻ.