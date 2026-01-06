Liên quan đến vụ án, hai cựu thiếu tướng là Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cùng bị đưa ra xét xử với tội danh trên còn có các bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - cũ).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á) bị đưa ra xét xử về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 7/2025, do TAND TP Hà Nội xét xử. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, từ năm 2015 - 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết rõ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Bên cạnh đó, dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù vậy, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Trần Hữu Định và Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc đã giúp Nguyễn Văn Hậu hợp thức hồ sơ để gian dối trong quá trình Công ty Phúc Sơn ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án với các khách hàng. Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Nguyễn Văn Hậu bán ra thị trường 211 lô đất, để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu mức án tổng cộng 30 năm tù về nhiều tội danh.