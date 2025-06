Sự kiện thể hiện nỗ lực của Chubb Life trong việc mang bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân cả nước, từ thành thị cho đến những nơi bảo hiểm còn hạn chế. Chubb Life mong muốn mở rộng mức độ tiếp cận, giúp khách hàng và cộng đồng dễ dàng nhận được các giải pháp tài chính phù hợp.

Infinity - “cánh tay” nối dài giúp Chubb Life mang giải pháp tài chính đến người dân ở nhiều tỉnh thành

Infinity - mô hình đặt khách hàng làm trọng tâm

Chính thức ra mắt từ đầu năm 2024, Infinity là kênh Đối tác Kinh doanh mới được Chubb Life phát triển nhằm tăng cường phục vụ nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào các giao dịch đơn lẻ, Infinity còn chú trọng xây dựng niềm tin với khách hàng, hướng tới việc phát triển các mối quan hệ dài lâu - gắn kết. Theo đó, Chubb Life sẽ mang đến những giải pháp cá nhân hóa, phù hợp với mục tiêu tài chính và nhu cầu bảo vệ của từng người với sự tư vấn tận tâm của đội ngũ - những chuyên gia được đào tạo bài bản và trang bị những công cụ hiện đại.

Bên cạnh đó, kênh Infinity còn giúp khách hàng ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể dễ dàng tiếp cận với các chuyên gia tài chính - những người không chỉ thấu hiểu mà còn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng vào lúc cấp bách.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: “Bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm - đó là một cam kết lâu dài về sự an toàn và niềm tin. Với mỗi văn phòng Infinity mới được khai trương, chúng tôi đưa khách hàng đến gần hơn với dịch vụ tư vấn tận tâm và đáng tin cậy. Chúng tôi không chỉ là một nhà cung cấp sản phẩm - chúng tôi là đối tác bảo hiểm nhân thọ uy tín, luôn sẵn sàng bảo vệ các gia đình Việt trong mọi bước đường cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng khách hàng để giúp khách hàng có thể sống trọn vẹn và tự do, với sự an tâm tài chính.”

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam

Hành trình 20 năm với triết lý “con người là trọng tâm”

Trong suốt hai thập kỷ tại Việt Nam, Chubb Life luôn đặt con người là trọng tâm của mọi hoạt động. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, Chubb Life Việt Nam còn liên tục đầu tư vào đổi mới công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Công ty áp dụng các công nghệ kỹ thuật số nổi bật như Chubb eConnect - một ứng dụng di động cho phép khách hàng dễ dàng quản lý hợp đồng, cập nhật thông tin, đóng phí và gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi mọi lúc, mọi nơi; Công nghệ xử lý hợp đồng tự động (STP) - giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát hành hợp đồng; Voice Brandname - tính năng hiển thị tên cuộc gọi “Chubb Life”, tăng cường độ tin cậy và bảo mật trong mọi liên hệ với khách hàng.

Những cải tiến này là một phần trong chiến lược của Chubb Life nhằm đơn giản hóa quy trình bảo hiểm, đảm bảo tính minh bạch và mang lại giá trị thiết thực, phù hợp với phong cách sống của từng khách hàng.

Hơn thế nữa, xuyên suốt 20 năm phát triển tại Việt Nam, Chubb Life luôn tích cực hỗ trợ cộng đồng nhằm mang lại những giá trị bền vững cho xã hội và người dân. Nhân dịp khai trương các văn phòng Infinity mới, công ty đã trao 120 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bốn địa phương.

“Chubb Life vì tương lai em” tiếp tục lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chubb Life cũng tiếp tục mở rộng chương trình “Chubb Life vì tương lai em” (Education@Heart) - sáng kiến đã hỗ trợ gần 40.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hơn 30 tỉnh thành toàn quốc với học bổng, dụng cụ học tập và hỗ trợ y tế.

Bích Đào