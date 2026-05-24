Theo HK01, Chung Lệ Đề ở tuổi 55 mãi là "biểu tượng gợi cảm" của màn ảnh Hoa ngữ. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ loạt ảnh gợi cảm.

Chung Lệ Đề tự tin khoe dáng với áo tắm.

Trong chuyến du lịch mới nhất, người đẹp diện bikini liền mảnh, khoe 3 vòng gợi cảm. "Những khoảnh khắc được ánh nắng lưu giữ này không chỉ đơn thuần là bức ảnh đẹp mà còn là sự tôn vinh của tự do, sự tự tin và tình yêu dành cho chính mình", cô chia sẻ.

Nhiều khán giả nhận xét người đẹp trông đầy sức sống. Một số người ví cô trông như gái đôi mươi với năng lượng tươi trẻ.

Chung Lệ Đề luôn ý thức giữ gìn vóc dáng từ thời trẻ. Nữ diễn viên tự nhận là người sống khoa học. Cô không thức đêm, không ăn khuya và áp dụng các biện pháp đào thải độc tố mỗi tuần một lần. Ngoài ra, người đẹp chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cô dành thời gian cân đối vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui bên gia đình.

Chung Lệ Đề trẻ trung khi đứng cạnh 3 con gái.

Dịp Tết 2026, Chung Lệ Đề từng đưa cả gia đình chồng con sang Việt Nam đón năm mới và nghỉ dưỡng. Cô thuê 1 resort gần bãi biển ở Phú Quốc để tận hưởng "biển xanh, cát trắng" và quay các video bắt trend trên mạng xã hội.

Chung Lệ Đề vượt định kiến khi yêu và cưới Trương Luân Thạc.

Những năm gần đây, diễn viên hạn chế đóng phim, dành thời gian tham gia các show thực tế, sự kiện giải trí và thời trang. Cô cũng đẩy mạnh tên tuổi trên các nền tảng mạng xã hội với video làm đẹp, thể dục... Nữ diễn viên hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 12 tuổi - tài tử Trương Luân Thạc.

Nhiều khán giả nhận xét dù chênh lệch cả một con giáp nhưng cô và chồng trông rất xứng đôi. Trong đời sống vợ chồng, Trương Luân Thạc luôn chiều chuộng, quan tâm chăm sóc bà xã chu đáo khiến cô không ít lần tự hào khoe với truyền thông.

Chung Lệ Đề hạnh phúc bên chồng tài tử kém 12 tuổi.

Chung Lệ Đề kết hôn cùng Trương Luân Thạc đầu tháng 11/2017 sau nhiều mối tình đổ vỡ. Họ từng bị 2 bên gia đình phản đối khi đến với nhau. Ban đầu, mẹ Luân Thạc không chấp nhận Lệ Đề vì cô lớn tuổi, qua 2 đời chồng và có 3 con gái riêng. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên bằng tình thương của mình đã thay đổi định kiến.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Sau khi đoạt vương miện hoa hậu tại cuộc thi Miss Chinese International do Đài TVB tổ chức, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên.

Thâm niên trong nghề 30 năm, Lệ Đề được biết đến nhiều hơn cả với phong cách sexy, khiêu gợi cùng danh hiệu ”bom sex” của làng giải trí Hoa ngữ.

Chung Lệ Đề diễn thuyết trong 1 chương trình

