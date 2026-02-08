Vui với cuộc sống làm vợ, làm mẹ

- Đã lâu không trò chuyện, chị và gia đình vẫn ổn chứ?

Bé lớn nhà tôi vừa lên lớp 6, bé nhỏ thì lớp 5. Con càng lớn, bố mẹ càng mệt vì trong văn hóa Italy, bố mẹ quản lý sát sao con cái từ việc học, chơi thể thao đến quan hệ bạn bè. Thậm chí, chuyện các bé đưa bạn về nhà hoặc đến nhà bạn chơi đều phải có người lớn phụ trách.

Tôi chỉ xoay quanh lịch trình của 2 con và quán xuyến việc trong nhà thôi cũng đủ hết 1 ngày. Ở đây, tôi phải tự lo mọi thứ, không có sự hỗ trợ của ông bà hay người thân khác như ở Việt Nam.

Tôi đang tranh thủ chia sẻ với quý báo trong thời gian 2 bé đang học bổ túc tại nhà với gia sư đây.

- Học ở trường về nhà vẫn học phụ đạo với gia sư, dường như những đứa trẻ ở Italy cũng không khác mấy ở Việt Nam?

Italy, Pháp và Việt Nam có chế độ giáo dục khá giống nhau, nhất là việc khối lượng bài tập quá nhiều. Hai bé nhà tôi học trường công nên phải theo chế độ này. Các bé học trường quốc tế sẽ nhẹ nhàng hơn.

Đến tối, ông xã và các bé đều "hết xí quách" cả rồi nên chỉ vui chơi, giải trí thôi, không học hành gì nữa.

Hai con gái "càng lớn càng điệu" của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên.

- Chị thường nấu những món gì?

Gia đình tôi gần như ăn 100% món Italy. Tôi có tập cho cả nhà ăn món Việt nhưng thỉnh thoảng họ mới "đổi gió" với phở, gỏi cuốn và chả giò.

- Tình hình công việc của ông xã chị ra sao?

Marco (giáo sư Marco Casini - PV) thuộc típ người nghiện công việc, vẫn ra sách đều đặn và ngày càng mê viết. Dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch vừa qua, cả nhà tôi không đi du lịch như thường lệ vì anh đang bận cho một công trình nghiên cứu dày 700 trang.

Tôi và ông xã như thuộc về 2 thế giới khác nhau. Nhưng nhờ vậy, chúng tôi hiếm khi xảy ra xung đột.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại chuỗi ngày đưa đón con, nấu ăn và làm việc nhà, chị có thấy tẻ nhạt?

Càng lớn, các con lại càng tạo ra nhiều vấn đề. Việc chăm sóc, dõi theo con trưởng thành, trả lời ngày một nhiều câu hỏi từ chúng khiến tôi thấy cuộc sống luôn đầy thách đố, không nhàm chán chút nào.

Hồi bé, các con làm gì cũng theo ý mẹ nhưng hiện tại, chúng có ý kiến riêng, thậm chí đòi cố vấn thời trang cho tôi. Có lần, anh Marco phải nói xen vào: "Mẹ các con là người rất sành điệu về thời trang đấy". (cười)

Gia đình Ngô Mỹ Uyên thường đi trượt tuyết vào mùa đông hằng năm

- Anh ấy cũng quan tâm thời trang ư?

Gần đây, Marco lên TV nhiều nên thường nhờ tôi chọn giúp trang phục.

Là Tổng Thư ký Cơ quan quản lý Lưu vực miền Trung Apennines, anh thường xuyên phải lên đài giải thích về các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, mực nước dâng cao hay hạn hán.

Ngoài ra, anh cũng có thẩm quyền trong việc quy hoạch, đánh giá và hoạch định chiến lược liên quan đến nước và rủi ro không gian địa hình.

Chơi golf với các quý tộc xưa

- Ở tuổi 52, chị làm thế nào để giữ gìn vóc dáng?

Hàng ngày, trong 3 tiếng (9-12h) các con ở trường, tôi đều tranh thủ đi chơi thể thao và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Tôi đang là thành viên của 3 CLB tennis và 1 CLB golf. Tôi chơi golf vào thứ 2,3,4,6; chơi golf vào thứ 5 và đi bơi vào thứ 7, Chủ Nhật.

Các thành viên của CLB tennis làm việc tại nhiều lĩnh vực như: văn hóa, truyền hình, luật sư... nên đây cũng là nơi tốt để tôi giao lưu xã hội.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên.

Trong khi đó, CLB golf lại có khá nhiều thành viên thuộc các dòng dõi quý tộc xưa ở Italy. Chính chủ CLB cũng là 1 nữ công tước, vì mê golf mà mua lại 1 công viên để xây CLB.

Tôi mê chơi golf từ những năm 1994 nhưng bị công việc và gia đình cuốn đi mãi, sau này mới có dịp chơi lại.

Đôi lúc, tôi cảm giác các CLB như một xã hội thu nhỏ. Ngoài chơi thể thao, tôi còn phải giao lưu với họ như một cách hòa đồng vào cộng đồng cư dân ở trung tâm Rome.

Ngoài ra, tôi còn duy trì việc học piano 2 buổi/tuần tại CLB của một nhạc viện tại thành phố. Do quen với giám đốc học viện, tôi gửi các con học đàn tại đây và tiện theo học luôn.

Tương tự, tôi cũng có mối quan hệ với các giám đốc hãng phim, nhà sản xuất... Dù vậy, khác Mỹ, văn hóa Italy là lĩnh vực rất đặc thù nên điện ảnh nước này hiếm khi mời diễn viên ngoại quốc, trừ khi kịch bản yêu cầu.

- Vì sao chị luôn để mặt mộc chụp ảnh?

Ở Italy vẫn có nhiều cô trang điểm, chưng diện cả ngày mà. (cười)

Mỗi ngày của tôi xoay quanh đi chợ, chơi thể thao hay đưa đón con đều thấy không cần trang điểm làm gì. Tôi không quá tự tin mặt mộc, chẳng qua không có nhu cầu thôi.

Phụ nữ xung quanh tôi hầu hết chỉ trang điểm khi dự tiệc hoặc các dịp lễ lạt quan trọng.

Hồi mới sang Italy, tôi vẫn giữ nguyên style Mỹ: mỗi ngày 1 chiếc váy, 1 chiếc túi, chưng diện chỉn chu như lên sân khấu. Dần dà, tôi tự thấy lạc lõng nên thay đổi phong cách sao cho hòa hợp với cộng đồng cư dân nơi đây.

Ngô Mỹ Uyên và chồng giáo sư hạnh phúc viên mãn dù không có hôn thú.

- Vợ chồng chị phân chia trách nhiệm tài chính gia đình thế nào?

Tôi và Marco không có hôn thú nên tiền ai nấy giữ, cũng không có quỹ chung gia đình. Trong nhà, tôi đóng tiền điện, nước, sinh hoạt phí của 2 bé... còn ông xã lo các khoản như học phí của con, du lịch của cả nhà...

Phần chi phí Marco phụ trách không nhỏ vì gia đình chúng tôi đi du lịch quanh năm. Mùa đông đi trượt tuyết, mùa hè đi chơi đảo.

Hoa hậu mang 3 nền văn hóa

- Chung sống không hôn thú, chị sẽ ra sao nếu hai người chia tay?

Tôi lập gia đình để có người bạn đồng hành giúp mình tốt hơn trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ mơ về cuộc hôn nhân cổ tích - nơi các cô gái tìm thấy hoàng tử và đổi đời.

Dường như những đứa trẻ sinh ra vào thời hậu chiến như tôi đều có tính tự lập rất cao. Khi xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ tự giải quyết thay vì chờ người khác giúp đỡ. Điều này cũng rèn nên sức mạnh nội tại trong chúng tôi khi trưởng thành.

Từ trẻ, tôi đã làm việc chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà cho mình; sau này mua nhà cho bố mẹ.

Trong nhà tôi, ai khá hơn thì lo nhiều hơn. Chẳng hạn, tôi mua nhà ở Dallas cho bố mẹ và gia đình 2 em gái sống các em chia nhau các khoản thuế, phí còn lại không ai so đo tỵ nạnh.

Tuổi 52, Ngô Mỹ Uyên hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Chị hiện mong muốn thêm điều gì trong cuộc sống?

Tôi hài lòng với sự sắp xếp cuộc sống của mình. Cứ mỗi 10 năm cuộc đời, tôi lại có sự thay đổi lớn.

Tuổi ngoài 20, tôi sang Mỹ làm việc. Ngoài 30, tôi sang châu Âu sống. Ngoài 40, tôi làm mẹ, cuộc sống xoay quanh gia đình.

Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ đón tuổi 52. Dù cuộc sống luôn thay đổi, tôi vẫn thấy hài lòng, không lo âu, sợ hãi.

Hồi trẻ ở Việt Nam, tôi làm người mẫu, diễn viên, cuộc sống lúc nào cũng chịu áp lực so sánh với người khác. Chúng tôi bị buộc phải cạnh tranh nhau xem ai nhiều show, cát-sê cao hơn, ai ở nhà to, đeo hột xoàn bự hơn.

Ở Mỹ, tôi vẫn có áp lực kiếm tiền nhưng văn hóa ở đây là ai kiếm được bao nhiêu tự người ấy hưởng.

Khi sang Italy, bạn có xách cái túi hiệu tiền tỷ hay đi xe sang cũng chẳng ai quan tâm. Thậm chí, nếu cố tỏ ra giàu có, bạn có thể bị dị nghị.

11 năm an cư ở Italy, tôi thấy yên bình. Hoặc cũng có thể do tôi đã dung hòa cả 3 nền văn hóa, 3 kiểu sống hoàn toàn khác nhau.

Ảnh: NVCC