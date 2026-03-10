Ảnh minh họa: PX

Ba năm trước, dì tôi nói muốn mua một mảnh đất khá tốt với giá 1,3 tỷ đồng. Dì bảo khu đất đó đang lên giá, nếu mua rồi bán lại thì chắc chắn có lời. Nhưng lúc ấy dì chỉ có khoảng một nửa số tiền nên thuyết phục mẹ tôi góp vốn mua chung.

Dì nói rất chắc chắn: "Chị cứ góp cùng em, mua xong rồi bán, sẽ có lời, được thì mình chia đôi".

Mẹ tôi xuôi lòng. Để thêm phần chắc chắn, mẹ bảo em gái tôi đi xem đất trước.

Hôm đó em gái tôi chạy xe cả buổi mới tới nơi. Khi về, em bảo: mảnh đất cách trung tâm thành phố khá xa, xung quanh còn hoang vắng, mua xong muốn bán lại cũng không dễ. Em khuyên mẹ tôi nên cân nhắc.

Thế nhưng khi cả nhà còn đang lưỡng lự thì dì tôi đã đi đặt cọc 50 triệu đồng. Dì bảo với mẹ tôi: "Em lỡ đặt cọc rồi, giờ chị góp giúp em, không là mất tiền cọc".

Mẹ tôi nghe vậy chỉ thở dài. Bà bảo: "Thôi thì lỡ rồi, chị em trong nhà giúp nhau".

Thế là mẹ gom tiền tiết kiệm bao năm, góp vào cùng dì mua mảnh đất đó.

Những ngày đầu, dì vẫn nói sẽ sớm đăng bán. Nhưng rồi tháng này qua tháng khác, chẳng thấy động tĩnh gì. Khi tôi hỏi, dì chỉ cười trừ: "Đợi thêm chút nữa cho được giá".

Hơn một năm trôi qua, mảnh đất vẫn nằm đó. Một lần tôi hỏi thẳng xem dì đã đăng bán chưa thì dì né tránh, trả lời qua loa. Tôi nghĩ có thể dì không định bán.

Tôi nói với mẹ nhưng bà im lặng rất lâu, có vẻ rất buồn.

Tôi bảo mẹ nói với dì rằng mẹ không chờ nữa, coi như mẹ cho dì vay tiền mua đất với điều kiện, mỗi năm dì trả dần 100 triệu. "Chứ lỡ sau này mẹ có chuyện gì, tụi con biết đòi ai. Mảnh đất đó sau có bán thì dì hưởng phần lời, mẹ không liên quan đến nữa", tôi khuyên mẹ.

Mẹ nghe vậy cũng gật đầu. Hôm sau chúng tôi sang nói chuyện với dì. Dì bảo để bàn lại với chồng rồi sẽ trả dần.

Nhưng từ khi mua đất đến nay đã 3 năm trôi qua, dì không trả mẹ tôi đồng nào. Mỗi lần mẹ nhắc, dì lại bảo đang khó khăn hoặc nói "để từ từ".

Tôi bắt đầu thấy bức xúc, còn mẹ thì ngày càng buồn. Bà ngại làm căng vì dù sao đó cũng là em ruột của mình.

Gần đây, khi chỉ có hai chị em, dì mới nói thật với mẹ tôi.

Thì ra dì không phải không muốn bán mảnh đất đó mà dì đang có bí mật khó nói. Dì có một cậu con trai riêng đang sống cùng bố. Ngày đi làm công nhân ở miền Nam, dì qua lại với một người đàn ông. Gia đình người đàn ông đó không chấp nhận dì nên hai người không thể cưới nhau.

Dì về ngoài Bắc lập gia đình mới, còn người đó nhận nuôi con. Hai năm nữa thằng bé vào đại học, dì tính sẽ bán mảnh đất đó để lấy tiền cho con.

Dì dặn mẹ không được nói chuyện này với chồng hiện tại của dì.

Nghe xong, mẹ tôi chỉ im lặng. Bà rất thương dì. Dì vốn gầy yếu, học hành khó khăn nên sau khi học cấp 3 dì đi làm công nhân. Làm được vài năm dì trở về quê vì sức khỏe kém không chịu được làm tay chân vất vả. Giờ dì buôn bán nhỏ ở nhà.

Nghe mẹ kể lại tôi thực sự bối rối. Một bên là quyền lợi của mẹ tôi, một bên là câu chuyện riêng đầy nhạy cảm của dì. Tôi không biết trong trường hợp này, gia đình tôi nên xử lý thế nào cho hợp tình, hợp lý. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Độc giả Thu Hiền