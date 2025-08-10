Đồng Nai có hơn 13.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Nhiều năm qua, các hoạt động hỗ trợ thường chỉ mang tính tạm thời, chưa giải quyết được bài toán sinh kế lâu dài.

Bảng hiệu của chuỗi cửa hàng tiện lợi An Vui Mart. Ảnh: Hoàng Anh

Từ thực tế đó, mô hình An Vui Mart được triển khai nhằm tạo sinh kế bền vững cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Dự án do Quỹ Aquitara Impact Fund 1 (Vương quốc Bỉ) phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Hiện đã có 3 cửa hàng hoạt động, do chính các gia đình nạn nhân trực tiếp quản lý, kinh doanh.

Điểm đặc biệt là các cửa hàng được đặt ngay tại nhà, giúp gia đình vừa chăm sóc người thân, vừa buôn bán để có thêm thu nhập. Mô hình không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất, mà còn giúp người yếu thế chủ động hơn trong cuộc sống.

Bà Kim đang sắp xếp lại hàng hóa trong cửa hàng. Ảnh: Hoàng Anh

Tại phường Trấn Biên, cửa hàng của bà Nguyễn Thị Kim (77 tuổi) là một ví dụ điển hình. Con gái bà, chị Mai Yến Phượng, bị não úng thủy, mù hai mắt, phải sống phụ thuộc hoàn toàn.

Dù tuổi cao, bà Kim vẫn duy trì tiệm tạp hóa nhỏ để chăm lo cho con. Hàng hóa được lấy gối đầu, có lúc phải vay không lãi từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin để xoay xở. Căn nhà nhỏ không lúc nào ngơi tiếng rên đau của con gái, cũng không khi nào vơi đi nỗi lo cơm áo của người mẹ.

“Tôi không dám mơ gì lớn lao, chỉ mong cửa hàng ổn định để tôi có thể tự lo cho con. Thấy con nằm gào khóc, hỏi vì sao hôm nay trời tối đen vậy, tôi nghe mà lòng đau thắt lại”, bà Kim nghẹn lời.

Cửa hàng có đầy đủ đồ dùng thiết yếu. Ảnh: Hoàng Anh

Cách nhà bà Kim không xa là một cửa hàng An Vui Mart khác của gia đình ông Đặng Văn Nại (78 tuổi, ngụ KP13, phường Long Bình). Căn nhà mặt tiền khang trang, có khuôn viên thuận lợi để buôn bán, cũng là nơi gia đình ông Nại ấp ủ giấc mơ đổi thay cuộc sống.

Ông Nại là cựu chiến binh, đồng thời là nạn nhân chất độc da cam. Gia đình ông có 4 người con, trong đó 2 người con trai bị ảnh hưởng di truyền. Người con trai lớn, anh Đặng Hữu Phước (36 tuổi), bị mù hoàn toàn hai mắt; còn người con út, anh Đặng Hữu Lộc (34 tuổi), mắc chứng động kinh.

Anh Lộc (áo trắng) giới thiệu các sản phẩm tại cửa hàng cho anh trai Đặng Hữu Phước bị mù 2 mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Nại, việc được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tham gia mô hình cửa hàng An Vui Mart không chỉ giúp người con út có điều kiện lao động, mà còn tạo thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống cho gia đình.

Dù đã lập gia đình nhưng anh Lộc vẫn sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ và bố mẹ. Vợ chồng ông Nại thầm mong con có thể tự làm chủ cuộc sống, để sau này không phải sinh hoạt trong cảnh bấp bênh.

Người dân đến mua hàng tại cửa hàng tiện lợi An Vui Mart. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Lộc cho biết, trước đây anh từng làm việc tại công ty như bao người nhưng do bệnh động kinh tái phát bất ngờ, việc duy trì công việc gặp rất nhiều trở ngại. Sau nhiều lần cố gắng rồi lại phải nghỉ việc giữa chừng, anh đành ở nhà, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.

“Từ khi có cửa hàng tiện lợi này, tôi thấy đỡ buồn hơn. Tôi vừa phụ giúp được gia đình, vừa tập quen với công việc buôn bán. Mỗi ngày nhìn thấy người ra, người vào mua hàng, có thêm thu nhập, tôi thấy vui và có thêm nghị lực sống”, anh Lộc chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên chị Phượng bị não úng thủy, mù 2 mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai, cho biết nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10/8), Hội đã phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình cửa hàng An Vui Mart tại 3 điểm trên địa bàn tỉnh.

Đây là bước đi nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững cho các gia đình có người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Theo ông Nhỏ, các cửa hàng được kiểm tra định kỳ hằng tuần để thay đổi, luân phiên hàng hóa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Việc này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình nạn nhân.

“Đây là 3 cửa hàng thí điểm vừa được đưa vào hoạt động khoảng 2 tuần. Nếu vận hành hiệu quả, mô hình này sẽ được nhân rộng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh”, ông Nhỏ chia sẻ.