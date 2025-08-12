Sự kiện được coi là “cú nổ” kích hoạt quần thể kinh tế Expo tiên phong tại Việt Nam, mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho giới đầu tư tại Boutique Gate thuộc Vinhomes Global Gate.

“Cú nổ” kích hoạt làn sóng kinh tế Expo

Tối Thứ 7 và Chủ nhật vừa qua, Hà Nội chứng kiến lượng khán giả khổng lồ, lên tới 50.000 người đổ về phía Đông Bắc. Ngay từ chiều, các tuyến đường dẫn vào Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) ken đặc người và xe. Trong khán đài rộng lớn, ánh sáng, âm thanh, pháo hoa hòa quyện cùng tiếng cổ vũ tạo nên bầu không khí rực lửa.

V-Concert và V-Fest là phép thử cho thấy Trung tâm Triển lãm Việt Nam đủ khả năng đáp ứng các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế

V-Concert và V-Fest đã xác lập vị thế thủ phủ mới của ngành công nghiệp giải trí Thủ đô cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Từ việc đón tiếp và đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của hơn 50.000 khán giả trong 2 đêm diễn, giữ cho giao thông thông suốt, vận hành bãi đỗ xe quy mô khổng lồ, đảm bảo an ninh, đến thiết kế - dàn dựng sân khấu rộng 20.000m²… đều được Trung tâm Triển lãm Việt Nam đáp ứng trọn vẹn, góp sức để Hà Nội ghi dấu trên bản đồ các “kinh đô concert” của khu vực.

Sẽ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia, quốc tế được tổ chức, mang về dòng khách lên tới 60 triệu lượt/năm cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tới đây, Trung tâm Triển lãm Việt Nam tiếp tục được chọn là nơi tổ chức đại nhạc hội 8Wonder (23/8), giải chạy Việt Nam tôi đó (24/8), Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (từ 28/8-5/9)...

Với quy mô top 10 thế giới, điểm đến biểu tượng mới của Hà Nội dự kiến đón 60 triệu lượt khách/năm đổ về vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật và tìm kiếm, gặp gỡ đối tác, thúc đẩy giao thương toàn cầu. Những “cú nổ” này sẽ kích hoạt quần thể kinh tế Expo tiên phong tại Việt Nam, biến khu vực Đông Bắc thành CBD mới của Hà Nội. Trong đó, tâm điểm hưởng lợi từ dòng khách khổng lồ là những “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate.

Cơ hội hiếm có để đón “sóng” từ nền kinh tế Expo

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bội thu nhờ nền kinh tế Expo. Đơn cử, Shanghai Expo 2010 đã đón tới 73 triệu khách trong 6 tháng với doanh thu 1-2 triệu USD/tháng; con số này ở Dubai Expo 2020 là 24 triệu khách và 2-3 triệu USD/tháng… Với quy mô Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được dự đoán sẽ tái hiện và thậm chí bứt phá những kỷ lục này.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam là cánh cửa để nền kinh tế Expo của Việt Nam tiến xa ra thế giới

Nếu Trung tâm Triển lãm Việt Nam là “cỗ máy” tạo ra dòng khách khổng lồ, thì Boutique Gate chính là “cửa ngõ” đón trọn nguồn lợi nhuận từ dòng khách này. Mỗi căn Boutique Gate có thiết kế linh hoạt 5 tầng + 1 tum, diện tích đến 490m2, mặt tiền rộng tới 6m giúp chủ sở hữu hoặc khách thuê có thể lựa chọn đa dạng loại hình kinh doanh, từ nhà hàng, shop thời trang, showroom công nghệ đến spa, y tế, giáo dục...

Với số lượng giới hạn chỉ 208 căn, Boutique Gate sở hữu những lợi thế cạnh tranh không thể sao chép. Đó là vị trí đắc địa cận kề điểm đến 60 triệu lượt khách/năm. Chỉ cần một sự kiện lớn, như V-Concert hay V-Fest, lượng khách đổ về đã đủ để lấp đầy công suất kinh doanh.

Bên cạnh đó là thị trường tiêu thụ tại chỗ chất lượng cao, gồm 40.000 cư dân tinh hoa của Vinhomes Global Gate. Cộng đồng thượng lưu này đang hình thành nhanh chóng và ngày càng sôi động khi các phân khu bắt đầu được bàn giao từ tháng 7-10/2025. Tốc độ lấp đầy dự kiến sẽ mạnh mẽ hơn nữa nhờ sức hút của nhịp sống Expo tại Thủ đô.

Kích hoạt dòng khách tới Boutique Gate còn có hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được bứt tốc hoàn thiện. Trong đó, cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành 2027, đưa 10.000-15.000 lượt người “sang sông” mỗi ngày; sân bay Gia Bình, Nội Bài có kế hoạch nâng công suất 25-30 triệu khách/năm/sân bay; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chuẩn bị được khởi công…

Với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, hầm đỗ xe riêng, Boutique Gate được xem là “cỗ máy sinh lời” có khả năng tăng giá trị theo từng mùa sự kiện

Mô hình Expo Trading - kinh doanh thương mại gắn với chuỗi sự kiện - là xu hướng toàn cầu, nhưng Boutique Gate là dự án tiên phong tại Việt Nam áp dụng. Điều này mang đến cho nhà đầu tư lợi thế tiên phong, đón trọn sóng từ nền kinh tế mới.

Theo Chủ đầu tư Vinhomes, cơ hội gia nhập “phố thương mại tỷ đô” đang rộng mở với người mua nhờ chính sách ưu đãi hấp dẫn, như cam kết tiền thuê lên đến 25%/5 năm; hỗ trợ vay 70% - lãi suất 0% trong 2 năm; chiết khấu cao dành cho khách thanh toán sớm; tặng 36 tháng phí quản lý…

Khi Trung tâm Triển lãm Việt Nam vận hành hết công suất và kinh tế Expo tăng tốc, giá trị bất động sản tại đây được kỳ vọng sẽ thiết lập mặt bằng mới, tạo khoản lợi nhuận kép cho nhà đầu tư, cả từ kinh doanh, cho thuê và tăng giá tài sản.

Thế Định