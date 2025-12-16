Nhiều mặt hàng thiết thực (quần áo, vở viết, bút) cùng các sản phẩm tăng gia của đơn vị. Ảnh: Mỹ Dung

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” mang đến nhiều mặt hàng thiết thực, như: Quần áo, vở viết, bút, cùng các sản phẩm tăng gia của đơn vị. Tất cả đều được trao tặng miễn phí cho người dân và học sinh trên địa bàn, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cộng đồng vùng cao, biên giới. Bên cạnh đó, Lâm trường 155 còn phối hợp tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí, mang lại sự chăm sóc thiết thực cho bà con.

Chương trình trải nghiệm thực tế dành cho học sinh các trường: Mầm non xã Hoành Mô, Mầm non xã Lục Hồn, Trường Tiểu học và THCS xã Hoành Mô. Tại đây, các em được tham quan doanh trại, tìm hiểu môi trường sinh hoạt, học tập và lao động của cán bộ, nhân viên đơn vị. Các hoạt động giao lưu, vui chơi bổ ích không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết mà còn hình thành ý thức kỷ luật, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ sớm.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, Lâm trường 155 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS trong việc nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Hoạt động tuyên truyền được gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của đơn vị cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lâm trường 155 còn phối hợp tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Ảnh: Mỹ Dung

Hoạt động này được triển khai căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 03/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án 57 về “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Nhân dịp này, Lâm trường 155 đã trao 60 suất quà cho các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoành Mô. Những món quà tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia nơi biên giới.

Các hoạt động tại Lâm trường 155 khẳng định tinh thần trách nhiệm, gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng thời tạo ra những trải nghiệm thực tế giá trị cho thế hệ trẻ vùng biên. Đây là minh chứng sống động cho thông điệp: “Chia sẻ khó khăn, vun đắp tương lai” thiết thực và giàu tính nhân văn nơi địa đầu Tổ quốc.