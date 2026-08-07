Tối 7/8, tại Công viên Biển Đông diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng lần thứ 5.

Theo BTC, lễ hội năm nay sẽ có hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của Việt Nam và Hàn Quốc mở cửa phục vụ người dân, du khách.

Lễ hội còn giới thiệu các triển lãm về thành tựu hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật số Gwangyang Media Art Lab tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng với chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài 4 đêm.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài 4 đêm với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Gwangyang, Daegu, Yeongam cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Khán giả còn được trải nghiệm các hoạt động như biểu diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop và chung kết cuộc thi tài năng Việt - Hàn: Nhảy K-pop....

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, sau 5 lần tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện đối ngoại thường niên của thành phố, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai dân tộc, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và mở rộng hợp tác với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

Theo bà Thi, mỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa mà còn tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Lễ diễu hành chào mừng Lễ hội Việt - Hàn 2026. Ảnh: Phong Anh.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung Il cho biết những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giao lưu trong khuôn khổ lễ hội sẽ góp phần đưa người dân hai nước xích lại gần nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.