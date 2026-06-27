Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh TP Hà Nội đang tập trung phát triển khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của Thủ đô.

Với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 mong muốn kể câu chuyện về vẻ đẹp của sen qua nhiều sắc thái: Sắc màu của thiên nhiên, sắc hương của văn hóa, sắc thái của nghệ thuật, nghề làm trà sen, ẩm thực gắn với sen và đời sống đương đại; Qua đó, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc về vẻ đẹp của sen, của Hồ Tây và của một Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Việt. Tại Thủ đô Hà Nội, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến.

“Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt riêng có của Thủ đô”, bà Đặng Hương Giang cho biết.

Các lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh Nguyễn Huy

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, thông qua đó tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội.

Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/6 với nhiều hoạt động quảng diễn, thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” diễn ra vào chiều 27/6 tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường ven Hồ Tây. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 2.000 người tham gia diễu hành mặc áo dài có họa tiết hoa sen.

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh Nguyễn Huy

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa du lịch hè năm 2026, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc về vẻ đẹp của sen, của Hồ Tây, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội đối với du khách trong nước và quốc tế.

Một không gian check-in đẹp mắt tại lễ hội. Ảnh Nguyễn Huy

Tại lễ khai mạc, diễn ra công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề ướp trà sen Quảng An và công bố Quyết định về việc công nhận Khu du lịch Hồ Tây.

Linh Trang