Với chủ đề “Do Business from the Heart of Dubai” và “Set Up in Dubai: Global Growth for Vietnamese Businesses”, chuỗi sự kiện quy tụ hơn 500 khách mời gồm Đại sứ quán UAE tại Hà Nội, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện Bộ Công Thương, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam cùng giới truyền thông đầu tư.

Công ty Cổ phần Jemmia - thương hiệu kim cương cao cấp tại Việt Nam, là đơn vị đồng hành cùng sự kiện tại cả hai điểm cầu. Nếu TP.HCM khởi đầu sôi động của hành trình xúc tiến, thì Hà Nội khép lại bằng những cam kết hợp tác, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt muốn vươn tầm toàn cầu.

Từ thương hiệu kim cương đến biểu tượng hội nhập

Trước khi đồng hành cùng DMCC trong hành trình tại Việt Nam năm nay, Jemmia đã có 3 chuyến làm việc tại Dubai và Abu Dhabi để tìm hiểu thị trường, dự Hội nghị Kim cương quốc tế, và kết nối với các tổ chức thương mại hàng đầu khu vực.

Tháng 6/2025, Jemmia chính thức đặt văn phòng đại diện tại DMCC Dubai, trở thành thương hiệu kim cương Việt đầu tiên có mặt tại trung tâm hàng hóa lớn nhất Trung Đông.

Ông Đặng Tuấn Kiệt - Giám đốc thương hiệu Jemmia chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, miễn là có bản lĩnh, tầm nhìn và tinh thần học hỏi. Với Jemmia, đó không chỉ là chuyện kinh doanh, mà còn là hành trình mang văn hóa Việt đi xa hơn”.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kim hoàn, Jemmia đặt mục tiêu trở thành cầu nối cho nhiều ngành hàng giá trị cao khác của Việt Nam: từ nông sản, cà phê đến công nghệ, tìm đường vào hệ sinh thái thương mại toàn cầu của Dubai.

DMCC - nơi doanh nghiệp Việt kết nối với thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành DMCC, gọi Việt Nam là “một trong những nền kinh tế năng động và có sức sáng tạo mạnh mẽ”. Ông nhấn mạnh, DMCC - với hơn 25.000 doanh nghiệp từ 180 quốc gia - đang là trung tâm thương mại năng động nhất Trung Đông. Chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, môi trường kinh doanh thân thiện và hạ tầng kết nối toàn cầu giúp các doanh nghiệp dễ dàng “phát triển toàn cầu chỉ từ một điểm đến”. “Chúng tôi nhìn thấy ở Việt Nam tinh thần tiên phong và khát vọng hội nhập rất lớn. Jemmia là ví dụ điển hình cho điều đó - một doanh nghiệp dám đi, dám nghĩ và dám làm”, ông Ahmed chia sẻ.

Ngoài các chuyên gia quốc tế, sự kiện tại Hà Nội có sự xuất hiện của ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Tại các phiên thảo luận, nhiều doanh nhân Việt đã tìm hiểu cách thức mở rộng hoạt động thương mại và kết nối thị trường quốc tế thông qua hệ sinh thái của DMCC tại Dubai.

Tiếng nói chung của những người tiên phong

Đối với Jemmia, sự đồng hành cùng DMCC không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà là trách nhiệm của một thương hiệu Việt tiên phong: mở đường để những doanh nghiệp Việt khác cùng vươn ra biển lớn. “Chúng tôi muốn góp một viên gạch vào con đường kết nối thương mại Việt Nam - Dubai, để thế giới biết đến không chỉ kim cương, mà còn giá trị sáng tạo của người Việt,” đại diện Jemmia nói.

Jemmia là thương hiệu nổi bật, luôn kể chuyện bằng ngôn ngữ văn hóa Việt. Các bộ sưu tập của thương hiệu lấy cảm hứng từ hoa sen, ngọc trai và di sản truyền thống, được chế tác tinh xảo từ những viên kim cương đạt chứng nhận quốc tế. Ông Ahmed Bin Sulayem từng nhận xét: “Điều khiến Jemmia khác biệt không chỉ là sản phẩm, mà là cách họ tôn vinh văn hóa dân tộc trong từng chi tiết. Đó chính là bản sắc mà thế giới đang tìm kiếm”.

Ông Ahmed Bin Sulayem trao tặng đồng vàng vinh dự vì những đóng góp của Jemmia trong hành trình vừa qua

Chuỗi sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội đã nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp hai nước. Đối với Jemmia, hành trình này mới chỉ bắt đầu. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đưa sản phẩm kim cương Việt đến nhiều thị trường mới, đồng thời lan tỏa tinh thần “Uy tín - Văn hóa - Sáng tạo - Kết nối toàn cầu” như một bản sắc của doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập.

Từ những bước đi đầu tiên tại DMCC đến những buổi tọa đàm tại Hà Nội, Jemmia đang dần khẳng định rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đứng vững trong chuỗi giá trị toàn cầu - không chỉ bằng năng lực sản xuất, mà bằng trí tuệ, văn hóa và bản lĩnh.

Bích Đào