Tâm điểm của chương trình là khoảnh khắc chủ nhân giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC được công bố. May mắn đã gọi tên khách hàng Mã Tiếp Ngân, chi nhánh Kiên Giang.

Kỳ quay số cuối đúng dịp Trung thu cũng tìm ra chủ nhân của 4 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC, cùng 20 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC.

25 khách hàng đã cùng đón niềm vui với tổng giá trị giải thưởng lên đến 26 lượng vàng SJC, trong đó có 3 chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 3 khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất, tạo nên một mùa Trung thu đặc biệt với những cảm xúc đáng nhớ tại HDBank.

Trước kỳ quay số cuối cùng, HDBank đã tổ chức thành công 4 kỳ quay số, tìm ra 64 khách hàng trúng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi trực tuyến cao nhất tại từng kỳ, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác.

Từ những ước mong trong trẻo khởi đầu vào mùa hè đến niềm vui trọn vẹn ngày Trung thu, hành trình tìm kiếm “tỷ phú” của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đã về đích viên mãn. Nối dài niềm vui ấy, HDBank cho biết sẽ tiếp tục mở ra những mùa vui mới của “Tiết kiệm Tỷ phú” với nhiều bất ngờ, nhiều phần thưởng giá trị và niềm vui tròn đầy hơn.

Diễn ra từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 15/9/2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” dành cho khách hàng trên cả nước gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng tại quầy hoặc trên kênh trực tuyến của HDBank. Chương trình gồm 5 kỳ quay số may mắn, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và giá trị. Khách hàng gửi tiền trên App HDBank với kỳ hạn 6 tháng còn được cộng thêm lãi suất lên tới 2,35%/năm áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần và các Ngày đôi trong tháng (10/10, 11/11, 12/12). Với HDBank Loyalty, khách hàng được tự động tích lũy điểm thưởng SkyPoint dựa trên số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân tháng tại quầy hoặc trực tuyến. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi nhiều quà tặng và tiện ích trong hệ sinh thái chương trình.

Phan Tú