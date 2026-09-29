Hình ảnh lãnh đạo và đội ngũ - điểm chạm đầu tiên với khách hàng, đối tác

Ngày nay, khách hàng, đối tác hay ứng viên thường tìm hiểu về một doanh nghiệp trên môi trường số trước khi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Một CEO có thể được nhận diện qua ảnh profile trên LinkedIn, một nhân sự có thể xuất hiện trên báo chí qua những chia sẻ chuyên môn, hay hình ảnh đội ngũ được khách hàng nhìn thấy khi truy cập vào website công ty.

Không gian ở Gạo Nâu, studio chụp ảnh profile chuyên nghiệp

Điều này cũng đặt ra một cách nhìn khác về việc chụp ảnh profile chuyên nghiệp. Thay cho những khung hình rập khuôn, hình ảnh profile ngày nay ngày càng linh hoạt hơn để mỗi người thể hiện phong thái và cá tính riêng, đồng thời vẫn giữ được sự chuyên nghiệp trong cách xuất hiện.

Từ góc nhìn của Gạo Nâu Profile, mỗi bộ ảnh là câu chuyện về vị thế, tư duy và cá tính của người được chụp. Những dấu ấn riêng ấy được đặt trong một tổng thể nhất quán, nhưng vẫn đủ khác biệt để mỗi cá nhân được nhận diện bằng chính phong thái của mình.

Chụp ảnh profile - quy trình “đo ni đóng giày” cho từng cá nhân

Một buổi chụp ảnh profile tại Gạo Nâu thường bắt đầu từ câu chuyện của khách hàng. Concept chụp được xây dựng dựa trên đặc điểm và hình ảnh mà mỗi người muốn thể hiện. Những khác biệt về vai trò hay lĩnh vực của người làm trong lĩnh vực sáng tạo, tài chính hay công nghệ được xem như một phần bối cảnh để ekip lựa chọn concept phù hợp với mỗi người.

Quy trình chụp ảnh chuyên nghiệp tại Gạo Nâu Profile

Thay vì phải ghi nhớ những dáng chụp có sẵn, khách hàng của Gạo Nâu được hướng dẫn chi tiết trong quá trình chụp, từ tư thế đến biểu cảm. Ekip quan sát cách mỗi người tương tác với ống kính để tư vấn những điều chỉnh phù hợp, trong không gian chụp riêng tư và thoải mái. Khi không còn quá áp lực trước ống kính, mỗi người sẽ dễ dàng thể hiện phong thái và cá tính của mình.

Từ ảnh profile cá nhân đến giải pháp hình ảnh cho doanh nghiệp

Với định hướng phục vụ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Gạo Nâu Profile cung cấp giải pháp hình ảnh trọn gói, từ chụp ảnh profile cá nhân đến hình ảnh tập thể của đội ngũ.

Với cá nhân, Gạo Nâu thiết kế các gói chụp ảnh profile Cơ bản, Cao cấp và Biểu tượng, phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng, từ founder, CEO đến nhân viên văn phòng, freelancers.

Với doanh nghiệp, Gạo Nâu Profile cung cấp giải pháp chuẩn hóa hình ảnh đội ngũ với lựa chọn chụp tại studio hoặc triển khai trực tiếp tại công ty. Gói chụp tại nơi làm việc giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thời gian, hạn chế gián đoạn công việc và thuận tiện hơn trong việc sắp xếp lịch chụp cho đội ngũ.

Gạo Nâu Profile cung cấp gói chụp ảnh cho cá nhân và doanh nghiệp

Một bộ ảnh sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng cho ảnh profile LinkedIn, website doanh nghiệp, báo chí, hồ sơ năng lực, CV, báo cáo thường niên hay các hoạt động tuyển dụng. Nhờ đó, một lần chụp có thể tạo ra nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Gạo Nâu Profile đã đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như hàng không, FMCG, logistics, tài chính, bán lẻ, bất động sản và y tế. Ở mảng ảnh profile lãnh đạo, đơn vị cũng đã thực hiện hình ảnh cho nhiều CEO, nhà sáng lập và chuyên gia.

Cam kết chất lượng dịch vụ trong từng bộ ảnh

Một trong những giá trị cốt lõi giúp Gạo Nâu Profile khẳng định chất lượng dịch vụ là sự đồng nhất trong toàn bộ quy trình trải nghiệm khách hàng. Từ khâu tư vấn, tiếp nhận thông tin, chuẩn bị trang phục, make-up, trải nghiệm trước ống kính cho đến hoàn thiện hậu kỳ, tất cả đều được chuẩn hóa giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Gạo Nâu cam kết chất lượng đồng nhất trong quy trình trải nghiệm

Hướng tới sự chuyên nghiệp, trong quá trình phát triển, Gạo Nâu Profile đã phục vụ hơn 5.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thực hiện thành công hơn 15.000 bộ ảnh. Trong mỗi dự án, thương hiệu luôn cam kết duy trì chất lượng đầu ra đồng đều trên từng file ảnh, đồng thời tôn trọng những đường nét tự nhiên của người chụp.

Gạo Nâu Profile Website: https://gaonauprofile.com/ Liên hệ: (+84) 775 243 530

(Nguồn: Gạo Nâu Profile)