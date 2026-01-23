Chuyến bay đặc biệt

Chuyến bay VN 1553 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ sân bay Nội Bài sáng 20/1 vô cùng “đặc biệt” khi chở theo 19 cặp đôi trong đám cưới tập thể của sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025 (Vietnam Happy Fest 2025) diễn ra tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (ngày 5 đến 7/12/2025 vừa qua).

Đây là chương trình do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức. Điều “đặc biệt” còn ở chỗ, những cặp đôi này đều được tặng vé và chuyến du lịch tại thành phố biển Nha Trang thơ mộng miễn phí 1 đêm 2 ngày.

Cặp đôi Phan Trần Ngọc Phát và Nguyễn Thị Mai (ở Hà Tĩnh) cũng góp mặt trong chuyến bay đó với bao tình cảm xúc động bồi hồi. Cô dâu Nguyễn Thị Mai chia sẻ, sau đám cưới tập thể với con số ý nghĩa 80 cặp đôi tượng trưng cho 80 độc lập của dân tộc, chúng em vừa tổ chức lễ thành hôn tại quê nhà 1 tuần trước (13/1/2026) trong niềm vui được tặng 1 cặp vé tham gia chuyến bay hạnh phúc, trồng cây hạnh phúc để tiếp tục viết tiếp câu chuyện về tình yêu mỗi người hoà cùng niềm vui của dân tộc trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mở ra kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Cũng chung niềm vui đó, cặp đôi số 80 của sự kiện Vietnam Happy Fest 2025 là ông bà Nguyễn Văn Trị và Luận Thuỳ Dương (ở Hà Nội) chia sẻ, chúng tôi đã có hơn 40 năm bên nhau hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó như được nhân lên khi chúng tôi tham gia chuyến bay cùng các cặp đôi khác để viết tiếp câu chuyện tình yêu. “Nhất là khi tình yêu cá nhân chúng tôi quen nhau tại sân bay Nội Bài khi tôi là công an cửa khẩu còn bà xã làm trong ngành ngoại giao” – ông Nguyễn Văn Trị bày tỏ.

Mang theo 2 con nhỏ, cặp đôi số 19 – anh chị Bùi Văn Quyết và Vũ Thanh Tâm vô cùng vui mừng khi trong hành trình năm mới, trong câu chuyện tình yêu của mình đã có những khoảnh khắc không bao giờ quên. “Thời gian như lắng đọng, không gian như ngừng trôi khi em được sống trong những câu chuyện tình yêu của mỗi người. Trong câu chuyện riêng tư luôn có mẫu số chung khi ai cũng mong muốn niềm hạnh phúc của mình được lan toả” – Quyết và Tâm nói.



Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và Erik trên Chuyến bay hạnh phúc

Cũng trên chuyến bay hạnh phúc đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và Erik (Lê Trung Thành) ngồi cùng khoang đã gửi lời ca tiếng hát và những phong bao lì xì đến những cặp đôi yêu thương. Lời bài hát “Khúc giao mùa” được cất lên, cả khoang máy bay cũng cùng hát theo. Lời bài ca: Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan. Với bao niềm yêu thương cuộc đời… vang trên bầu trời Việt Nam và âm vang đến mãi năm châu, bốn biển.

Được biết, nam ca sĩ ERIK cùng ca sĩ Lâm Bảo Ngọc là 2 nghệ sĩ đã đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025 - Việt Nam hạnh phúc từ những ngày đầu chương trình cho đến những phút giây ấn tượng trên Chuyến bay hạnh phúc ngày 20/1 vừa qua.

Và cũng chính giọng ca đó, một lần nữa ngân vang trên sân khấu chính của Chuyến bay hạnh phúc tại Ambassador Club Nha Trang (đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến sân khấu lần nữa bùng cháy, thăng hoa.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cùng ERIK trên sân khấu chính của Chuyến bay hạnh phúc tại Ambassador Club Nha Trang (đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến sân khấu lần nữa bùng cháy, thăng hoa

Để hạnh phúc... lan toả

Ông Vương Phúc Nghĩa - Phó Ban Truyền thông Hãng hàng không quốc gia Việt Nam bật mí, các cặp đôi hạnh phúc được đón tiếp và đưa đón trên các chuyến bay bằng nghi lễ đặc biệt nhất. Các cặp đôi cùng ký tên trên biểu tượng máy bay, cùng tham gia các hoạt động đón khách trên sân bay…với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đó là tín hiệu vô cùng may mắn để những cánh bay quốc gia bay khắp muôn phương đưa đón du khách trong và người nước đến với đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp.

Cũng ngay khi được biết về hành trình hạnh phúc, chị Vũ Thị Đỗ Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Đầu tư và Thương mại T&T đã tài trợ toàn bộ toàn bộ chuyến xe đưa đón các cặp đôi tham quan thành phố biển Nha Trang.

“Tôi vô cùng xúc động khi biết về những câu chuyện tình yêu mỗi người và việc làm của những người đi tìm hạnh phúc của Ban tổ chức chương trình. Cũng chỉ mong góp một phần sức nhỏ để ngày hạnh phúc lan toả nhà nhà. Đất nước có một ngày hạnh phúc để thế giới biết đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách và lúc nào cũng tràn ngập nụ cười yêu thương”, chị Quyên nói.

Đón đoàn khách đặc biệt từ sân bay, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà cùng phu nhân thực hiện nghi lễ vô cùng thân thiện như đón “người nhà”. Ông Lê Văn Hoa đem theo hàng trăm chiếc vòng tết từ chỉ ngũ sắc thỉnh các ngôi chùa danh tiếng Tây Tạng về. Chiếc vòng đã thay cho mọi lời chúc phúc yêu thương, thay cho mọi tình cảm của Khánh Hoà dang tay chào đón những con người mang đến may mắn, hạnh phúc cho thành phố biển ví như “Việt Nam thu nhỏ” trên dải đất chữ S.

Bà Hoàng Thị Thuý Hạnh - phu nhân ông Lê Văn Hoa kể: “Gần như cả tháng nay ông xã tôi luôn xuất hiện với hình ảnh chiếc áo dài truyền thống tại nhà ga, sân bay và các danh thắng với những chiếc vòng tay mang theo thông điệp nhiệm màu bình an gửi tới các du khách “xông đất” Khánh Hoà. Những chiếc vòng này sẽ tiếp tục viết lên câu chuyện hạnh phúc trong vòng tay các cặp đôi làm nên Vietnam Happy Fest 2025”.

Bà Hoàng Thị Thuý Hạnh (áo xanh) tặng hoa cho các cặp đôi tham gia “Chuyến bay hạnh phúc”

Cũng trong sáng 21/1 tại Tháp bà Po Nagar Nha Trang - Di tích quốc gia đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hoà, cùng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức trồng cây bồ đề “hạnh phúc” từ sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025 (Vietnam Happy Fest 2025). Trong sự kiện trồng cây này đại diện 80 cặp đôi trong đám cưới tập thể Vietnam Happy Fest 2025 sẽ cùng tham dự. Đến với Nha Trang mùa xuân, du khách càngcó nhiều thời gian tìm hiểu nghệ thuật, kỹ thuật xây dựng đền tháp Chăm, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm dệt thổ cẩm Chăm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch)

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) thông tin, hạnh phúc như được nhân lên, lan toả và bay xa khi ngay khi cây hạnh phúc được trồng tại Tháp bà Panaga hàng nghìn du khách đã mong muốn bày tỏ lời chúc với hình thức viết lên lời nguyện cầu treo lên cây. Thật xúc động khi hầu hết lời chúc đều mong về “Quốc thái dân an” và “Chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra thành công tốt đẹp” đem lại sinh kế cho nhân dân, mở ra vận hội lớn cho đất nước phát triển.

Cùng với mã QR CODE của Cục thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại - Bộ văn hoá được đặt bên cạnh cây bồ đề "hạnh phúc, là QR CODE của UBND tỉnh Khánh Hoà để du khách có thể dễ dàng tích hợp trên điện thoại, thuận tiện tìm hiểu những điểm đến thích hợp.

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà cho biết thêm, mã QR đã tích hợp mọi danh thắng của tỉnh Khánh Hoà đầy đủ, chi tiết cả tuyến đường, gợi ý khách sạn và cảnh báo những điều du khách cần tránh khi đi lại, tắm biển…

Thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đang vào mùa đẹp nhất trong năm với nắng vàng và biển xanh rực rỡ. Trong dòng người phơi phới du xuân đó, hàng nghìn du khách đã có thêm trải nghiệm độc đáo khi có thể gửi nguyện cầu lan toả niềm yêu thương đến với mọi nhà.

Minh Hòa