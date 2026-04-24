Làm 4 việc cùng lúc, mua nhà vì câu nói của mẹ

- Năm 2009, anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Leicester với học bổng World Bank và đứng trước lựa chọn ở lại nước ngoài hay về Việt Nam. Hơn 15 năm sau, Hoàng Anh Duy có bao giờ tự hỏi - nếu năm đó không về, mình sẽ là một con người như thế nào?

Sau thời gian học tập ở Anh, tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ nếu năm đó không về nước thì sẽ thế nào vì ngay từ đầu đã lập kế hoạch học xong sẽ trở về Việt Nam.

Quyết định này đến từ cả lý trí và tình cảm. Thứ nhất, khi nhận học bổng World Bank, tôi đã cam kết quay về làm việc và đóng góp, đồng thời muốn tiếp tục công việc giảng viên tại ĐH Ngoại thương và MC ở VTV - hai nơi đã gắn bó trước đó. Thứ hai, tôi muốn ở gần gia đình và bạn bè. Thời điểm đó việc kết nối còn hạn chế nên càng thấy nhớ nhà. Vì vậy, việc trở về Việt Nam là lựa chọn chắc chắn ngay từ đầu.

Hoàng Anh Duy là giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

- Anh từng chia sẻ một lý do rất riêng khi chọn học Tiến sĩ trong nước: muốn ở cạnh người thân. Cha mẹ có những ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của anh?

Bố mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất đến những lựa chọn của tôi, đặc biệt là mẹ - người hiểu tôi nhất nên tôi thường xuyên xin ý kiến gia đình.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều, có thời điểm làm 3-4 công việc cùng lúc với mong muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Tôi vẫn nhớ năm 2011, sau khi du học về, khi đưa bố mẹ đi qua một khu nhà đẹp ở ngoại thành Hà Nội, mẹ tôi nói: “Ước gì sau này nhà mình được sống ở đây”. Từ đó, tôi cố gắng làm việc và đến năm 2017, với sự hỗ trợ của gia đình và người thân, tôi đã thực hiện được điều đó.

- Và có câu chuyện tình bạn nào giúp anh vượt qua những khó khăn của bản thân?

Hai kỷ niệm đáng nhớ là khi tôi quyết tâm thực hiện ước mơ mua nhà cho gia đình. Dù chưa đủ tài chính, tôi bất ngờ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và bạn bè, góp lại để hoàn thành đúng thời điểm.

Biến cố lớn nhất là khi mẹ tôi đột ngột qua đời khiến tôi mất phương hướng. Nhờ những người bên cạnh lúc đó, tôi mới có thể vượt qua. Tôi luôn biết ơn những “quý nhân” đã đồng hành cùng mình.

'Thầy giáo hot boy' U50 và lần đầu đứng trên sân khấu ướt đẫm mồ hôi

- Biệt danh "thầy giáo hot boy" gắn với anh suốt nhiều năm. Niềm vui này có khi nào lại trở thành cái bóng che khuất một Hoàng Anh Duy muốn được nhìn nhận nghiêm túc hơn?

Biệt danh “thầy giáo hot boy” luôn là một niềm vui, vì mỗi khi gặp, mọi người thường dùng để chào tôi. Ở tuổi U50 mà vẫn được gọi như vậy càng thấy thú vị. Còn việc được nhìn nhận nghiêm túc không phụ thuộc vào biệt danh mà nằm ở cách làm việc, hành xử và tập trung trong công việc. Khi tự chứng minh được năng lực và sự chuyên nghiệp, dù được gọi là gì, bạn vẫn được ghi nhận và tôn trọng.

- Trước khi giành giải Nhất Én Vàng 2009 - bệ phóng vào nghề MC - anh là ai? Và khoảnh khắc hay con người nào khiến anh tin rằng mình có thể đứng trước camera?

Từ nhỏ đến hết lớp 10, tôi rất nhút nhát khiến bố mẹ cũng lo lắng về tương lai của tôi. Bước ngoặt đến ở cấp 3 khi tôi được bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp Lý, Trường THPT Chu Văn An. Năm đó, trong lễ kỷ niệm của trường, cô giáo phụ trách Đoàn đã tin tưởng giao tôi làm MC. Nhờ sự hướng dẫn của cô và bạn dẫn cùng, tôi lần đầu đứng trên sân khấu, dù rất run, ướt đẫm mồ hôi.

Khi vào ĐH Ngoại thương, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các bài thuyết trình giúp tôi dần tự tin, nhanh nhẹn hơn. Đặc biệt, phần thuyết trình trong môn học do cô Phạm Thu Hương (hiện là hiệu trưởng) giảng dạy được đánh giá và cho điểm cao nhất. Thầy cô và bạn bè tại FTU đã khích lệ tôi rất nhiều.

MC Hoàng Anh Duy may mắn khi có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

- Anh vừa là giảng viên Quản trị nguồn nhân lực, vừa là MC truyền hình, từng đóng phim. Ba con người trên bục giảng, trước ống kính và trong vai diễn - anh thấy điều gì thú vị nhất?

Tôi may mắn khi có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Làm giảng viên giúp tôi rèn tư duy khoa học, luôn học hỏi, cập nhật và giữ sự trẻ trung khi tiếp xúc với sinh viên. Làm MC rèn bản lĩnh sân khấu, khả năng bao quát, xử lý tình huống và phối hợp để tạo nên một chương trình hoàn chỉnh.

Còn đóng phim là trải nghiệm thú vị, khi tôi được sống trong một nhân vật hoàn toàn khác mình. Dù học hỏi được nhiều, công việc này rất vất vả và tốn thời gian, khiến tôi càng trân trọng các diễn viên và ê-kíp sau lần thử sức.

- Anh từng đóng vai chính trong phim "Những cánh hoa tình yêu". Với một người sống kín tiếng về chuyện riêng - đứng trong cảnh tình cảm trên màn ảnh, anh lấy cảm xúc từ đâu? Anh còn hào hứng với việc làm diễn viên?

Tôi nghĩ những người sống kín tiếng về chuyện riêng đôi khi lại có nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn người ta nghĩ và có khi còn khiến người khác bất ngờ. Sự tĩnh, sự trầm, sự ngẫm của họ là kết quả của cả một quá trình trải nghiệm và đúc rút. Tôi cũng trải nghiệm (dù không nhiều lắm), đúc rút, học hỏi. Nhưng thú thật, với diễn xuất tôi vẫn còn non và thiếu kinh nghiệm.

Chuyến đi dài nhất đời và một chữ đúc kết sau tất cả

- Anh hay chia sẻ những chuyến đi trên mạng xã hội. Đó là tự do hay đôi khi là một cách lấp đầy khoảng lặng? Và có chuyến đi nào khiến anh trở về như một người khác?

Các chuyến đi giúp tôi cân bằng cuộc sống. Khi căng thẳng vì công việc, một chuyến đi có thể thay đổi tinh thần khác hẳn. Ở không gian mới, tôi được khám phá, học hỏi với sự háo hức như một đứa trẻ nên luôn cố gắng sắp xếp đi, dù xa hay gần.

Bước ngoặt lớn nhất là hành trình du học Anh - chuyến đi dài nhất của tôi. Sau đó, tôi tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, viết lách và thuyết trình trước bạn bè quốc tế, tự tin hơn trong cuộc sống tự lập, nấu ăn, sắp xếp công việc khoa học và tự chủ hơn.

Hoàng Anh Duy trân trọng những người đã đồng hành, thời gian và cả những cơ hội, thử thách giúp mình trưởng thành.

- Anh dạy môn Kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên nhưng trong cuộc sống riêng - anh lãnh đạo bản thân như thế nào ở những giai đoạn không có kịch bản, không có ánh đèn, không có ai nhìn?

Nhiều người nghĩ kỹ năng lãnh đạo chỉ dùng trong công việc nhưng tôi áp dụng rất nhiều vào đời sống hằng ngày.

Điều quan trọng với tôi là quản lý thời gian và cân bằng công việc - cuộc sống. Khi không ở giảng đường, sân khấu, trường quay, là sẽ có một Anh Duy đi chợ, đi siêu thị với bọn trẻ, đi chạy, đi bơi để cân bằng cảm xúc. Có khi gặp tôi ở ngoài lại không ai nhận ra.

Sau những khoảnh khắc đấy là có thể ở nhà nghe nhạc, đọc sách hoặc xem phim như các bạn để có thêm trải nghiệm. Nhờ vậy, khi quay lại công việc, tôi có nhiều năng lượng và cảm hứng hơn.

- Nhìn lại hành trình - từ chàng sinh viên Ngoại thương đến học bổng ở Anh, Tiến sĩ, MC, giảng viên, diễn viên - anh đúc kết điều gì sâu sắc nhất về bản thân? Và ở tuổi này, điều anh vẫn đang thật sự tìm kiếm là gì?

Bạn hỏi “ở tuổi này” tức là cũng đã không còn trẻ nữa nhưng đó là một câu hỏi đúng. Sau hành trình điều tôi đúc kết là trân trọng những người đã đồng hành, thời gian và cả những cơ hội, thử thách giúp mình trưởng thành.

Trong đêm Chung kết Én Vàng 2009, Giám khảo - MC Quỳnh Hoa đặt câu hỏi tình huống hóc búa: “Em là một giảng viên đại học, nếu đêm thi hôm nay bị loại, sau này về gặp sinh viên em sẽ phản ứng thế nào?” Tôi nói rằng điều quan trọng là sau cuộc thi bạn có tiếp tục cố gắng, hoàn thiện và phấn đấu hay không, chứ không phải cuộc thi là dấu chấm hết với công việc và đam mê của mình và “winners never quit, quitters never win” (Người thành công sẽ không bao giờ từ bỏ, người từ bỏ sẽ không bao giờ thành công - PV).

