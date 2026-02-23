Truyền hình chỉ có một cơ hội, không được sai

- Với 8 năm giảng dạy IELTS và band điểm cao ở cả 4 kỹ năng, Vũ Anh vận dụng nền tảng ngữ pháp, phát âm và kỹ năng giao tiếp này vào viết kịch bản và dẫn bản tin quốc tế trên Vietnam Today thế nào, đặc biệt khi phải xử lý những tin tức phức tạp với tốc độ cao?

Thực ra, dạy IELTS lâu giúp tôi rất nhiều, nhất là tư duy cấu trúc câu và xử lý thông tin nhanh. Khi viết kịch bản tin quốc tế, tôi luôn nghĩ cách nói sao cho rõ, gọn, đúng ngữ pháp nhưng vẫn dễ nghe với khán giả toàn cầu. Phát âm và nhịp nói cũng giúp tôi tự tin hơn khi phải lên sóng với những tin phức tạp và áp lực thời gian.

- Hành trình từ giáo viên IELTS đến MC-BTV truyền hình đối ngoại - đâu là bước ngoặt lớn nhất và ai là người ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định chuyển đổi sự nghiệp của anh?

Bước ngoặt lớn nhất là khi tôi nhận ra mình không chỉ thích dạy tiếng Anh mà còn muốn dùng tiếng Anh để kể câu chuyện thời sự, xã hội. Truyền hình cho tôi cơ hội biến ngôn ngữ thành cầu nối với thế giới và đó là điều khiến tôi quyết định chuyển hướng.

MC VTV Vũ Anh muốn dùng tiếng Anh để kể câu chuyện thời sự, xã hội.

- Thử thách lớn nhất khi dẫn chương trình đối ngoại quốc gia là gì: tốc độ xử lý thông tin, giữ giọng chuẩn quốc tế hay cân bằng giữa tính chính xác báo chí và sức hút cá nhân trên sóng trực tiếp?

Với tôi, khó nhất là giữ được sự chính xác tuyệt đối mà vẫn có cảm xúc. Tin đối ngoại không cho phép sai nhưng nếu chỉ đọc máy móc thì khán giả sẽ không theo được. Nên tôi luôn phải cân bằng giữa chuẩn mực báo chí và cách dẫn đủ gần gũi, đủ "người".

- Nhìn lại quá trình tuyển chọn để trở thành MC-BTV Vietnam Today - anh nhớ nhất điều gì về những vòng kiểm tra khắt khe đó và nó khác biệt thế nào so với các công việc trước đây?

Tôi nhớ nhất là các vòng kiểm tra rất kỹ và rất thật. Không chỉ kiểm tra tiếng Anh mà còn kiểm tra phản xạ, tư duy tin tức và áp lực tâm lý. So với các công việc trước, đây là môi trường đòi hỏi sự chính xác và trách nhiệm cao hơn rất nhiều.

- Sau gần 1 năm làm truyền hình, anh thấy mình trưởng thành như thế nào về cả ngoại ngữ, phong cách dẫn lẫn nghiệp vụ báo chí?

Tôi thấy mình tiến bộ rõ nhất ở bản lĩnh lên sóng. Ngoại ngữ chắc hơn, phong cách dẫn điềm tĩnh hơn và quan trọng là tư duy báo chí rõ ràng hơn rất nhiều. Mỗi bản tin đều khiến tôi cẩn trọng và chuyên nghiệp hơn một chút.

- Ký ức nào về ngày đầu lên sóng khiến anh ấn tượng nhất? Công việc mới có khó khăn hơn anh tưởng tượng không và cách anh vượt qua để tiếp tục phát triển?

Ngày đầu lên sóng tôi hồi hộp hơn mình tưởng, dù đã quen đứng lớp và nói tiếng Anh trước đông người. Truyền hình khác ở chỗ chỉ có một cơ hội duy nhất, không được sai. Tôi vượt qua bằng cách chuẩn bị rất kỹ và lắng nghe góp ý từ anh chị trong ê-kíp.

Câu chuyện Giáng sinh không thể quên

- Anh có thể kể một câu chuyện hậu trường đáng nhớ và bài học nghề nghiệp anh rút ra từ đó?

Một kỷ niệm tôi nhớ mãi là dịp Giáng sinh. Ngày 24/12 tôi đi ghi hình không khí Noel ở các xóm đạo, còn đúng ngày 25/12 thì tôi lại lên sóng dẫn chính bản tin do mình sản xuất. Lúc đó tôi cảm nhận trọn vẹn một vòng làm báo, từ hiện trường đến trường quay. Nó nhắc tôi rằng mỗi bản tin lên sóng đều là công sức của rất nhiều người và mình phải có trách nhiệm với từng chi tiết nhỏ.

- Dấu ấn cá nhân nào anh muốn để lại ấn tượng đặc biệt? Một phong cách dẫn dắt riêng, hay cách anh truyền tải hình ảnh Việt Nam ra thế giới - và tại sao điều đó quan trọng với anh?

Tôi muốn xây dựng hình ảnh một MC đối ngoại nói tiếng Anh chuẩn nhưng vẫn rất Việt Nam. Cách dẫn rõ ràng, điềm đạm và tôn trọng khán giả quốc tế. Với tôi, đó là cách kể câu chuyện Việt Nam một cách tử tế và chuyên nghiệp.

Vũ Anh khi đi tác nghiệp.

- Ngoài công việc với áp lực lên sóng trực tiếp, anh dành thời gian cho sở thích nào để cân bằng tinh thần?

Ngoài giờ làm, tôi thích chạy bộ, uống cà phê và đọc tin theo cách chậm hơn. Tôi vẫn dạy IELTS vì đứng lớp giúp tôi giữ được sự cân bằng và năng lượng tích cực.

- Thử thách cá nhân lớn nhất anh gặp phải là gì - cân bằng áp lực công việc với sức khỏe tinh thần, hay duy trì động lực khi phải liên tục cập nhật tin tức mà không được phép sai sót? Và anh hình dung bản thân ở đâu trong 5-10 năm tới?

Thử thách lớn nhất với tôi là giữ tinh thần ổn định khi áp lực luôn cao và không được phép sai. Tôi học cách nghỉ ngơi đúng lúc và không tự gây áp lực quá mức cho mình. Trong 5-10 năm tới, tôi mong vẫn làm báo chí đối ngoại nhưng với vai trò chín chắn và có chiều sâu hơn.

MC-BTV Vũ Anh Vũ Anh sinh năm 1997, tốt nghiệp hạng Nhất ngành Quản trị Kinh doanh tại University of Huddersfield (Anh) và sở hữu điểm thi IELTS gần tuyệt đối (Nghe 9.0, Đọc 9.0, Nói 8.5, Viết 8.5). Anh có hơn 7 năm giảng dạy IELTS, trực tiếp đào tạo học viên đạt band 6.5-8.0+, đồng thời tham gia sản xuất nội dung học thuật và chấm thi. Anh cũng từng là phụ trách đào tạo đối tác, tổ chức hội thảo và huấn luyện khách hàng tại Đông Nam Á.

Ảnh: NVCC, video: VTV