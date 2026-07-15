Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị mà còn là cách định giá rủi ro. Khi giá cao, chi phí vốn tăng, và thanh khoản chọn lọc, kỳ vọng tăng giá không thể là căn cứ duy nhất để xuống tiền. Tài sản phải chứng minh được năng lực vận hành.

Giai đoạn thị trường thuận lợi, lãi vốn từng là động lực chính của nhiều quyết định đầu tư. Mỗi sản phẩm đều có thể được định giá bằng câu chuyện tương lai. Khi tín dụng rẻ, thanh khoản rộng, chưa cần khai thác tài sản ngay, lợi nhuận thường nằm ở chênh lệch giá khi bán lại.

Chu kỳ hiện nay đang tạo ra mặt bằng đánh giá khác. Theo CBRE, từ quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ Hà Nội, (không tính đại đô thị tại Văn Giang) duy trì trên 100 triệu đồng/m2. Nếu tính cả Văn Giang, giá bình quân quý I/2026 khoảng 84 triệu đồng/m2, tăng gần 8% theo quý, 13% theo năm. Tốc độ tăng giá thứ cấp đã hạ nhiệt so với mức đỉnh 26% ghi nhận trong quý III/2025, cho thấy dư địa tăng giá không còn mặc nhiên.

Áp lực lớn hơn đến từ chi phí vốn. Sau thời gian ưu đãi, nhiều khoản vay bắt đầu trả nợ gốc và chịu lãi suất thả nổi. Với tài sản chưa khai thác hoặc chờ bán lại, chi phí nắm giữ có thể bào mòn lợi nhuận. Người mua thứ cấp cũng thận trọng hơn với pháp lý, tiến độ, vị trí, giá và khả năng sử dụng thực tế.

Trong bối cảnh đó, “bất động sản dòng tiền” không phải là một phân khúc mới mà là phương pháp đầu tư có kỷ luật. Căn hộ cho thuê, mặt bằng bán lẻ, văn phòng hay tài sản lưu trú đều có thể là tài sản dòng tiền nếu quyết định mua dựa trên hiệu quả khai thác.

Trên thế giới, bất động sản tạo thu nhập thường được nhìn qua dòng tiền hoạt động ròng, hay NOI, tức phần thu nhập còn lại sau chi phí vận hành, nhưng chưa tính chi phí vay và thuế thu nhập. Từ NOI, nhà đầu tư mới tính được cap rate - tỷ suất vốn hóa thực của tài sản.

Cách tiếp cận này buộc nhà đầu tư nhìn tài sản như một doanh nghiệp nhỏ: có doanh thu, chi phí, công suất, khách hàng và năng lực quản trị. Lợi nhuận thực đến sau khi trừ thời gian trống, phí môi giới, quản lý, sửa chữa, khấu hao, thuế, lãi vay và chi phí cơ hội của vốn.

Một căn hộ cho thuê 12 triệu đồng/tháng nhưng thường xuyên trống phòng, thay khách liên tục có thể kém hiệu quả hơn một tài sản cho thuê thấp hơn nhưng giữ được khách ổn định. Với mặt bằng bán lẻ hay văn phòng, khác biệt còn nằm ở chất lượng khách và khả năng tái cho thuê.

Dữ liệu vận hành gần đây cho thấy xu hướng này có cơ sở. Theo Savills, quý I/2026, TP.HCM ổn định trong bối cảnh nguồn cung hạn chế: bán lẻ lấp đầy trên 90%, văn phòng khoảng 88%, khách sạn đạt 80%. Tại Hà Nội, bán lẻ và văn phòng ghi nhận tích cực, khách sạn, căn hộ dịch vụ được hỗ trợ bởi du lịch, MICE, FDI và nhu cầu của chuyên gia nước ngoài.

Tuy nhiên, khách tăng không đồng nghĩa mọi tài sản đều có dòng tiền tốt. Dòng người chỉ trở thành dòng tiền khi tài sản có đúng vị trí, mô hình phù hợp, dịch vụ ổn định và năng lực vận hành tốt. Với tài sản lưu trú, cần theo dõi tỷ lệ lấp đầy, giá phòng bình quân và doanh thu trên mỗi phòng khả dụng. Với căn hộ cho thuê, cần kiểm tra nguồn cầu, chu kỳ thuê và nguồn cung cạnh tranh.

Đây là điểm nhiều nhà đầu tư cá nhân thường đánh giá thấp. Họ dễ bị hấp dẫn bởi bảng tính lợi nhuận mẫu, cam kết thuê hoặc mức giá thuê tham chiếu trên thị trường, nhưng lại chưa kiểm chứng nguồn khách, công suất, chi phí thực tế... Chỉ vài tháng trống phòng, một lần sửa chữa lớn hoặc một kỳ lãi suất tăng có thể làm thay đổi hiệu quả đầu tư.

Vì vậy, thước đo cần nhìn không phải là doanh thu thuê gộp mà là dòng tiền ròng. Tài sản càng phụ thuộc vào vận hành, nhà đầu tư càng phải có dữ liệu địa phương: nguồn cầu thuê, giá thuê giao dịch thật, tỷ lệ trống phòng, pháp lý khai thác và chi phí quản lý thực tế.

Sự chuyển dịch khẩu vị không có nghĩa là từ bỏ kỳ vọng tăng giá. Bất động sản vẫn là tài sản hữu hạn, hạ tầng, đô thị hóa và giá trị đất đai vẫn là các biến số dài hạn. Nhưng khi giá mua không còn rẻ, tín dụng không còn dễ và thanh khoản không trải đều, kỳ vọng tăng giá cần đi sau một lớp kiểm chứng về dòng tiền thực, chi phí và khả năng tự nuôi một phần chi phí vốn.

Nói cách khác, nhà đầu tư đang dịch chuyển từ “có thể bán lại đắt hơn không?” sang “nếu chưa bán được, tài sản này vận hành ra sao?”. Điều này buộc người mua chậm lại, đọc kỹ hơn, tính đủ hơn và định giá tài sản bằng năng lực tạo doanh thu.