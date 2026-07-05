Chính thức từ 1/7: Miễn giấy phép xây dựng nhiều công trình, cấp phép còn 7 ngày

Từ 1/7, Luật Xây dựng 2025 cùng hệ thống 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chính thức có hiệu lực.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là cải cách mạnh thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định mới, cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện kiểm soát một lần đối với mỗi dự án hoặc công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thời điểm khởi công.

Đặc biệt, các dự án, công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được miễn giấy phép xây dựng.

Đối với các trường hợp vẫn phải xin giấy phép, thủ tục sẽ được thực hiện theo hướng trực tuyến toàn trình, hồ sơ được đơn giản hóa, giảm tối đa điều kiện và thời gian giải quyết dự kiến không quá 7 ngày.

Hà Nội ban hành quy trình mới xác định tiền sử dụng đất, rút ngắn thời gian xử lý

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 84 về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Quyết định có hiệu lực từ 1/7.

Theo quy trình mới được áp dụng trên địa bàn Hà Nội, việc luân chuyển hồ sơ để tính, thu và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp áp dụng bảng giá đất theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 được quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời ấn định thời hạn xử lý ở từng khâu.

Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Hà Nội từ 1/7. Đồ họa: Hồng Khanh

Nếu hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, toàn bộ quy trình có thể hoàn thành trong chưa đến 20 ngày làm việc (chưa tính thời gian nộp tiền).

Phường Láng sắp thu hồi 1,7ha đất để làm metro, xây lại chung cư trên ‘đất vàng’

Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 1,7ha đất trên địa bàn phường Láng trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 8 dự án, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), xây dựng trụ sở hành chính và cải tạo chung cư cũ.

Theo danh mục các dự án, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án ngoài ngân sách.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 4 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm: cải tạo sân chơi và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng (cũ); Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Láng; Xây dựng Trường Tiểu học Láng Thượng 2; Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND phường Láng Thượng (cũ).

Bên cạnh đó, thành phố đăng ký mới 3 dự án gồm: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; Xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính phường Láng; Xây dựng trụ sở Công an phường Láng.

Tỷ lệ chọi 1/11, hàng nghìn người trượt suất mua nhà ở xã hội ở Hà Nội

Sáng 4/7, liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội).

Thông tin cập nhật từ chủ đầu tư trước giờ bốc thăm, có 3.653 hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Cổng bốc thăm chính thức được mở hiển thị quá trình đăng nhập, bốc thăm của các tài khoản. Ảnh: Hồng Khanh

8h30 phút, cổng đăng nhập sẽ được mở cho tất cả các đối tượng đăng nhập để chờ bốc thăm theo 3 vòng.

Vòng bốc thăm thứ ba có đông người nhất và tỷ lệ cao khi 3.036 người cùng tham gia để giành 274 căn hộ còn lại. Với tỷ lệ chỉ khoảng 1/11, hàng nghìn người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội vẫn sẽ không được quyền mua căn hộ tại dự án.

Hết thời đua nhau bỏ giá thấp, nhà thầu xây dựng chật vật vì 2 điểm nghẽn

Thị trường xây dựng đang đảo chiều khi nhiều gói thầu đầu tư công khó tìm được nhà thầu do đơn giá không còn sát thực tế, trong khi ngành xây dựng đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC), đưa ra tại họp báo công bố Chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam năm 2026, do VACC và báo Tiền phong tổ chức.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp đánh giá bức tranh cạnh tranh của ngành xây dựng đã thay đổi rất nhiều so với khoảng 10 năm trước.

Theo Chủ tịch VACC, thực tế đang xuất hiện tình trạng nhiều dự án đầu tư công gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu. Một trong những nguyên nhân chính là tổng mức đầu tư và đơn giá trong nhiều dự án không còn phản ánh đúng chi phí thực tế.