Ngày 10/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng liên danh Trung Nam – Sideros River tổ chức lễ ký kết Hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và Hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Đây là dự án LNG đầu tiên trúng thầu quốc tế theo Quy hoạch điện VIII, góp phần tăng nguồn cung, hoàn thiện hạ tầng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng cho dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 cũng được ký kết giữa Công ty Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), với tổng mức vốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trước ngày 30/6/2027.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná là cảng biển nước sâu có thể phát triển để tiếp nhận tàu từ 300.000 đến 500.000 tấn, bên cạnh đó hình thành khu logistic vận chuyển đa phương thức gồm đường bộ, cao tốc và đường sắt trong tương lai. Khu vực này cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu và các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện gió ngoài khơi.

Lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và Hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Ảnh: X.N

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có ý nghĩa đặc biệt với an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế. Khi đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng giúp cung cấp nguồn điện ổn định, tạo động lực cho tổ hợp công nghiệp - cảng biển - năng lượng, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Ngoài ra, ông Hoàng đề nghị liên danh Trung Nam - Sideros River khẩn trương huy động nguồn lực, hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường. Còn các sở sở, ngành được giao theo dõi tiến độ, hỗ trợ thủ tục đầu tư, giải ngân, đất đai và mặt nước. Chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận, giải quyết kịp thời vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có quy mô gồm một nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia. Dự án còn có hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất 1–1,2 triệu tấn/năm, bồn chứa 220.000m3, bến cảng nhập LNG và đê chắn sóng dài 2.400m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 139,76ha, trong đó diện tích đất hơn 28ha và mặt nước khoảng 111,7ha, mức đầu tư khoảng 57.385 tỷ đồng, với mục tiêu đưa vào vận hành năm 2030.