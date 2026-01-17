Chiều 16/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank). Trong đó, Vietcombank giữ vai trò là ngân hàng đầu mối.

EVN và 4 ngân hàng ký kết hợp đồng vay vốn Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750 MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Dự án được giao EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Theo đó, dự án được chia làm hai dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 có mục tiêu đầu tư xây dựng một nhà máy phát điện với quy mô công suất khoảng 1.500 MW, bao gồm các tổ máy phát điện bằng tua bin khí chu trình hỗn hợp, các hệ thống phụ trợ của các tổ máy phát điện như hệ thống cung cấp và xử lý nước, xử lý nước thải, hệ thống điện, đo lường điều khiển đồng bộ.

Để triển khai dự án, chủ đầu tư EVN đã đồng thời thực hiện nhiều hạng mục công việc, trong đó có việc chuẩn bị nguồn vốn. Tổng số tiền vay cho Dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là 29.568 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm và vị thế chủ lực trong tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia, 4 ngân hàng trong liên danh đã phối hợp thu xếp nguồn vốn cho dự án theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, thận trọng và hiệu quả. Qua đó tạo nền tảng, điều kiện cần thiết để EVN chủ động triển khai dự án đúng tiến độ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Nguồn vốn tín dụng được thu xếp kịp thời chính là động lực quan trọng giúp dự án hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Theo ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN, bước ký hợp đồng cho vay từ 4 ngân hàng tài trợ là rất quan trọng với tiến trình triển khai của dự án.

Ngoài Nhà máy điện Quảng Trạch II (1.500 MW), thời gian tới EVN sẽ triển khai xây dựng Nhà máy điện Quảng Trạch III với quy mô 1.500 MW và Dự án nhiệt điện Quảng Trị 1.320 MW cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đây đều là các dự án lớn nằm trong danh mục quan trọng ưu tiên đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, ông An nhấn mạnh. Như vậy, cùng với Nhà máy điện Quảng Trạch I (1.500 MW) đang chuẩn bị phát điện, tại Quảng Trị sẽ hình thành nên cụm công suất phát điện lớn.

Theo EVN, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII, nhằm giảm thiểu phát thải, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Công trình dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 - 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.