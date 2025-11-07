EVN làm việc với TKV về thỏa thuận hợp tác cung cấp dài hạn than bitum/á bitum nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao, việc bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định, bền vững cho các nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ then chốt. Tại buổi làm việc, hai Tập đoàn đã rà soát, thống nhất các điều khoản về khối lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp và cơ chế phối hợp kiểm soát chất lượng than nhập khẩu trong dài hạn. Đây là cơ sở để TKV và EVN chủ động kế hoạch nhập khẩu, pha trộn và cung ứng than hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà máy điện.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác lần này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng than, giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi vận hành nhà máy, đồng thời củng cố sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Tập đoàn trong điều hành, sản xuất và nhập khẩu nhiên liệu.

EVN đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của TKV trong lĩnh vực cung cấp và chế biến than, đồng thời tin tưởng rằng sự phối hợp giữa hai Tập đoàn - cùng với sự tham gia tích cực của các Tổng công ty Phát điện, trong đó có EVNGENCO1 - sẽ tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm chuỗi cung ứng nhiên liệu đồng bộ, minh bạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu, khẳng định cam kết bảo đảm nguồn than nhập khẩu ổn định, chất lượng cho các nhà máy điện của EVN/EVNGENCO1

Về phía TKV, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân khẳng định, việc ký kết thỏa thuận cung cấp than dài hạn, đặc biệt là than nhập khẩu, không chỉ là trách nhiệm kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị của Tập đoàn trong việc bảo đảm nguồn năng lượng cho đất nước.

TKV cam kết phối hợp cùng EVN bảo đảm cung cấp đủ than về khối lượng, chất lượng và chủng loại cho các đơn vị phát điện của EVN và EVNGENCO1, đồng thời chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp, tính cạnh tranh và kê khai giá theo quy định.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn than nhập khẩu phục vụ sản xuất điện

Về phía EVNGENCO1, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng khẳng định Tổng công ty sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn than nhập khẩu phục vụ sản xuất điện.

Tại sự kiện, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn và Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng đã tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dài hạn than Bitum/Á Bitum nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện của EVN/EVNGENCO1.

Đại diện EVN, TKV và EVNGENCO1 ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dài hạn than Bitum/Á Bitum nhập khẩu phục vụ các nhà máy nhiệt điện

Thỏa thuận hợp tác giữa EVN và TKV là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, phát huy sự chủ động, liên kết và tính đồng bộ trong toàn chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ than của Việt Nam.

