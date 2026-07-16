Tai nghe khử tiếng ồn chủ động (ANC - Active Noise Cancellation) đã trở thành "vật bất ly thân" của giới văn phòng và người trẻ để tạo ra không gian yên tĩnh nhân tạo.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thiết bị này liên tục 8 tiếng mỗi ngày đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thần kinh và thính giác.

Lạm dụng tai nghe chống ồn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến não bộ và thính lực. Ảnh: ufasaletrt

Hội chứng rối loạn xử lý thính giác (APD)

Sai lầm phổ biến nhất là chúng ta nghĩ việc giữ đôi tai trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng là an toàn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa ENT & Audiology News, các nhà thính học thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lo ngại việc lạm dụng tai nghe chống ồn sẽ làm giảm khả năng xử lý âm thanh của bộ não.

Do cơ chế dẻo của hệ thần kinh (neuroplasticity - khả năng tự thích nghi và thay đổi của não bộ), khi môi trường xung quanh quá yên tĩnh trong thời gian dài, não sẽ tự động "lười" đi.

Hệ quả là bạn có nguy cơ mắc Hội chứng rối loạn xử lý thính giác (APD), khiến não gặp khó khăn trong việc bóc tách, phân biệt lời nói con người khỏi các tạp âm nền khi bạn quay lại môi trường sống thực tế.

Áp lực màng nhĩ và chứng ù tai giả

Công nghệ ANC hoạt động bằng cách phát ra một sóng âm có biên độ ngược pha với tiếng ồn môi trường để triệt tiêu lẫn nhau. Dù bạn không nghe thấy gì, màng nhĩ vẫn phải chịu áp lực liên tục từ các sóng âm vô hình này.

Đeo tai nghe suốt 8 tiếng sẽ tạo ra cảm giác bí bách, nén áp suất trong ống tai, dễ dẫn đến hiện tượng chóng mặt, đau đầu hoặc chứng ù tai giả sau khi tháo thiết bị.

Nguy cơ viêm nhiễm và suy giảm thính lực cơ học

Bên cạnh tác động từ sóng âm, việc bịt kín ống tai bằng đệm cao su suốt cả ngày sẽ ngăn chặn quá trình lưu thông không khí, giữ lại mồ hôi và độ ẩm.

Đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm ký sinh phát triển, gây viêm tai ngoài. Đồng thời, thói quen này vô tình đẩy ráy tai vào sâu hơn, gây tắc nghẽn và làm giảm thính lực cơ học.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo áp dụng quy tắc "60-60": Chỉ sử dụng tai nghe tối đa 60 phút liên tục, nghỉ ngơi ít nhất 10 phút và không bật âm lượng vượt quá 60% mức giới hạn của thiết bị.

Hãy coi tính năng chống ồn là một công cụ hỗ trợ ngắn hạn, thay vì lạm dụng nó làm rào chắn cách ly bản thân khỏi thế giới suốt ngày dài làm việc.

(Tổng hợp)