TikTok ngày 14/7 công bố nhiều sáng kiến mới nhằm nâng cao khả năng nhận diện nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung spam và thúc đẩy việc sử dụng AI minh bạch trên nền tảng.

Theo nền tảng này, các biện pháp mới tập trung vào ba nhóm chính gồm nâng cao hiểu biết của người dùng về AI, cải thiện khả năng phát hiện tài khoản chuyên đăng tải nội dung AI chất lượng thấp và mở rộng hợp tác với các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn minh bạch cho nội dung AI.

Ở mảng giáo dục, TikTok cho biết đã phối hợp với Hiệp hội Giáo dục Truyền thông Quốc gia Mỹ (NAMLE) và chuyên gia deepfake Henry Ajder xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, nền tảng bổ sung một trung tâm thông tin ngay trong ứng dụng, cung cấp kiến thức giúp người dùng nhận biết và đánh giá các nội dung do AI tạo ra khi tìm kiếm những chủ đề liên quan.

Ví dụ về nội dung do AI tạo ra trên TikTok. Ảnh: TikTok

Ông Tom Varghese, Trưởng bộ phận Chính sách AI Toàn cầu của TikTok, cho biết mục tiêu của nền tảng là giúp người dùng hiểu rõ cách AI hoạt động, nhận biết nội dung do AI tạo ra và sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, TikTok cũng tăng cường xử lý nội dung spam do AI tạo ra. Theo công ty, 3 tháng đầu năm, nền tảng đã gỡ bỏ hơn 86 triệu tài khoản giả mạo. Trong vài tuần tới, TikTok sẽ thử nghiệm các bộ lọc mới nhằm phát hiện và hạn chế những tài khoản chuyên phát tán nội dung AI chất lượng thấp, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị, tin tức, tài chính và y tế.

Ở khía cạnh minh bạch, TikTok thông báo tham gia Ban Điều hành của Liên minh về Nguồn gốc và Tính xác thực của nội dung (C2PA). Đây là tổ chức phát triển các tiêu chuẩn giúp xác minh nguồn gốc và quá trình tạo ra nội dung số, trong đó có nội dung được tạo bằng AI.

Theo TikTok, nền tảng đã triển khai công nghệ Content Credentials của C2PA từ hai năm trước nhằm hỗ trợ nhận diện các nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng AI. Đến nay, hơn 3 tỷ video trên toàn cầu đã được gắn nhãn AI thông qua việc kết hợp các công nghệ xác thực nội dung, công cụ gắn nhãn dành cho nhà sáng tạo và công nghệ watermark ẩn.

Động thái của TikTok diễn ra trong bối cảnh các nền tảng công nghệ lớn đồng loạt tăng cường minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra. Đầu tháng 7, YouTube thông báo sẽ hiển thị nhãn AI nổi bật hơn nhằm giúp người xem dễ nhận biết các video được tạo hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng trí tuệ nhân tạo.

Ngoài việc yêu cầu nhà sáng tạo tự khai báo, nền tảng bắt đầu sử dụng hệ thống tự động phát hiện nội dung AI. Nếu hệ thống xác định video có sử dụng AI ở mức độ đáng kể nhưng nhà sáng tạo không khai báo, YouTube sẽ tự động gắn nhãn. Với video dài, nhãn AI sẽ xuất hiện ngay bên dưới trình phát thay vì nằm trong phần mô tả như trước, còn YouTube Shorts sẽ hiển thị nhãn trực tiếp trên video.

Meta cũng cập nhật cơ chế gắn nhãn đối với quảng cáo trên Facebook và Instagram có sử dụng AI tạo sinh. Công ty sẽ tự động thêm thông tin nếu quảng cáo được tạo hoặc chỉnh sửa bằng các công cụ AI của Meta hoặc các nền tảng bên thứ ba như Photoshop hay DALL·E.

Tại Việt Nam, Luật Trí tuệ nhân tạo quy định âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật.