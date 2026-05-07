Đây không chỉ là siêu đô thị biển mang tầm nhìn đi trước thị trường cả thập kỷ mà còn là biểu tượng mới góp phần đưa Hạ Long vươn lên thành trung tâm sống, nghỉ dưỡng và đầu tư hàng đầu khu vực.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá cao hướng đi của siêu đô thị biển Vinhomes Global Gate Hạ Long

Quảng Ninh “thăng hạng”, thị trường bất động sản “cất cánh”

- Quảng Ninh đang đứng trước một cột mốc lịch sử khi sẽ sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước vận hội này, thị trường bất động sản địa phương đang chuyển biến như thế nào, thưa ông?

Bất kỳ thị trường bất động sản nào muốn bứt phá bền vững đều phải dựa trên một nền tảng cốt lõi, đó là sức mạnh của nền kinh tế thực. Từ năm 2015 đến nay, ngoại trừ giai đoạn bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi năm 2024, GRDP của Quảng Ninh liên tục tăng trên 10%. Riêng năm 2025, mức tăng trưởng đạt 11,89%, dẫn đầu cả nước. Những con số này là điều kiện giúp Quảng Ninh có thể vươn mình thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đã vượt ngưỡng 10.400 USD, cao hơn cả Hà Nội và TP.HCM. Đây chính là “mạch sống” quan trọng của thị trường bất động sản. Khi người dân giàu lên, nhu cầu sở hữu tài sản chất lượng cao, đầu tư dài hạn và nâng cấp chuẩn sống sẽ tự nhiên tăng.

Dư địa đó sẽ còn rộng mở hơn khi Quảng Ninh được “thăng cấp” hành chính. Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đồng nghĩa với việc địa phương sẽ có thêm các cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư lớn hơn, khả năng thu hút vốn mạnh hơn và được ưu tiên phát triển hạ tầng quy mô hơn.

- Bên cạnh việc được nâng cấp hành chính, vùng đất mỏ còn đón “tin vui” từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa khởi công. Siêu hạ tầng này sẽ tác động ra sao tới thị trường địa ốc, thưa ông?

Đường sắt tốc độ cao không đơn thuần là dự án giao thông mà là công cụ tái định nghĩa lại khái niệm vị trí trong bất động sản. Việc rút ngắn thời gian di chuyển Hạ Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút sẽ mở ra một hệ quy chiếu mới khi cả người mua ở thực và nhà đầu tư đều không còn đo khoảng cách bằng số km mà bằng thời gian di chuyển.

Lịch sử thế giới cũng như thực tiễn tại Việt Nam đã chứng minh tầm ảnh hưởng của hạ tầng đường sắt đối với giá trị bất động sản. Các khu vực quanh tuyến metro đầu tiên tại Hà Nội từng ghi nhận mức tăng giá tới 40 - 50% sau một khoảng thời gian ngắn.

Với Quảng Ninh, tín hiệu thị trường cũng đang phản ánh rất rõ điều đó. Quý IV/2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại khu vực này tăng tới 69% so với quý I/2023, tăng mạnh hơn cả Hà Nội hay Hải Phòng. Đáng chú ý, trong 3 năm qua, lượng người Hà Nội tìm kiếm và đầu tư tại Quảng Ninh tăng gần ba lần.

Ba “át chủ bài” định hình dòng tiền dài hạn

- Khi Quảng Ninh được kết nối với Thủ đô chỉ trong 23 phút, tức là nhanh hơn cả thời gian đi từ Mỹ Đình lên hồ Hoàn Kiếm, không ít ý kiến cho rằng nơi đây sẽ từng bước phát triển như một “vùng mở rộng” của trung tâm Hà Nội. Từ góc độ thị trường, ông nghĩ sao?

Đây là điều hoàn toàn khả thi! Thậm chí, với sự xuất hiện của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long hơn 6.200 ha, sức hút và tiềm năng của Quảng Ninh có thể vượt ra ngoài khuôn khổ của một “Hà Nội mở rộng”.

Hiện ngành du lịch - dịch vụ đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kinh tế Quảng Ninh. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn chưa “bung sức” hoàn toàn khi bị giới hạn bởi yếu tố mùa vụ. Với lượng tiện ích mua sắm - giải trí - ẩm thực khổng lồ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, điểm nghẽn này sẽ được giải quyết.

Bên cạnh các tiện ích thu hút đại chúng tham quan, trải nghiệm, như công viên thuỷ cung lớn nhất thế giới, làng hải sản lớn nhất Việt Nam… tôi cho rằng Vinhomes Global Gate Hạ Long còn có những “át chủ bài” để hút khách trong nước và quốc tế. Nguyên lý của bất động sản rất rõ: nơi nào có dòng người, nơi đó hình thành dòng tiền và giá trị tài sản sẽ được củng cố theo thời gian.

- Ông có thể làm rõ hơn các “át chủ bài” này?

Thứ nhất là du lịch MICE. Với một tổ hợp văn hoá - sự kiện lên tới 16,4 ha, đây sẽ là trung tâm hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế, nơi tiếp đón các đoàn khách doanh nghiệp lên tới hàng nghìn nhân sự.

Thứ hai, nghỉ dưỡng sức khỏe và dưỡng lão. Xu hướng này đang tạo ra giá trị rất lớn tại các thị trường như Phuket hay Bali, nơi khách hàng lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao. Việc Vinhomes xây dựng đảo hưu trí và dưỡng lão lên tới 158 ha, dành riêng cho nhóm khách hàng “tuổi vàng” là một quyết định rất có tầm nhìn, đón đúng xu hướng già hoá dân số trong khu vực và trên thế giới.

Thứ ba, chinh phục tệp khách chuyên gia và nhân lực chất lượng cao. Ngoài Hà Nội và Quảng Ninh, hai nơi khác có ga đường sắt tốc độ cao đi qua là Bắc Ninh và Hải Phòng. Đây đều là những địa phương thu hút vốn FDI lớn, lượng chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore… rất đông. Họ đến đây làm việc trong thời gian dài, kéo theo nhu cầu lớn về nơi lưu trú, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp. Đây sẽ là lúc Vinhomes Global Gate Hạ Long phát huy các thế mạnh về tiêu chuẩn sống xanh, sạch, chất lượng cao.

- Theo ông, đâu là khác biệt cốt lõi giữa một dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ và một siêu đô thị biển tích hợp, xét trên khả năng tạo dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản dài hạn?

Điểm yếu cố hữu của du lịch Việt Nam là các điểm đến thường chỉ được thiết kế cho các trải nghiệm kéo dài trong 1 - 2 ngày. Trong khi đó, các siêu đô thị biển trên thế giới được phát triển theo hướng tích hợp đa chức năng - nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mạnh mức chi tiêu của du khách.

Những siêu đô thị biển hiện tại của Vinhomes đang đi trước thị trường ít nhất 10 năm. Với tổng vốn đầu tư lên tới 18 tỷ USD, dự án không chỉ tạo ra cú hích lớn cho GRDP địa phương mà còn mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch.

Một siêu đô thị quy mô đủ lớn, được quy hoạch bài bản mới có thể xứng tầm song hành cùng di sản thiên nhiên thế giới, góp phần đưa Hạ Long trở thành một địa điểm “must come” (phải đến) trên bản đồ thế giới. Đây cũng chính là nền tảng bền vững nhất cho giá trị bất động sản.

- Xin cảm ơn ông!

Thanh Vũ (thực hiện)