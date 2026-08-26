Chiều 26/8, tại TP Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn “Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam 2026”, với sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, các chuyên gia tập trung phân tích bài toán vận hành, trải nghiệm và khả năng tạo dòng tiền thực của bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết khi nói đến đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư thường quan tâm đầu ra và mình sẽ được gì.

“Nhưng đối với người vận hành khách sạn, chúng tôi mong muốn các nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng quan tâm đến việc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ được vận hành như thế nào”, ông Quỳnh nói.

Ông Quỳnh chia sẻ tại diễn đàn

Theo ông, hiện nhiều nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng chưa mời các đơn vị vận hành khách sạn chuyên nghiệp tham gia ngay từ đầu. Điều này có thể khiến mục tiêu xây dựng sản phẩm và hiệu quả vận hành sau này chưa được tính toán hài hòa.

Ông Quỳnh đề xuất các tập đoàn bất động sản nên mời hoặc thành lập bộ phận tư vấn, làm việc với các tập đoàn quản lý khách sạn để phản biện các yêu cầu về vận hành, từ đó hài hòa giữa mục tiêu phát triển dự án và hiệu quả khai thác.

“Đầu tư một bất động sản nghỉ dưỡng tuyệt vời và có nhiều trải nghiệm cho khách hàng sẽ đảm bảo cho quý vị có dòng tiền trong tương lai để trả cho các nhà đầu tư thứ cấp”, ông Quỳnh nói.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng là phân khúc quan trọng của ngành du lịch.

Theo ông Quỳnh, bất động sản nghỉ dưỡng hiện không thể chỉ tập trung vào phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi hay bể bơi lớn. Xu hướng mới là tạo ra những trải nghiệm khiến du khách muốn ở lại lâu hơn.

“Vấn đề đặt ra là làm sao cho du khách có những điểm chạm, những chỗ dừng. Cần có những chỗ để du khách cảm nhận và trải nghiệm để khách ở dài hơn”, ông chia sẻ.

Theo ông, những yếu tố này giúp dự án khai thác hiệu quả hơn, tạo nguồn thu tốt hơn và tăng khả năng mang lại lợi ích cho nhà đầu tư.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng cần chuyển từ phát triển theo phong trào sang dựa trên quy hoạch.

Trong khi đó, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng cần chuyển từ phát triển theo phong trào sang dựa trên quy hoạch, nhu cầu thị trường, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác thực tế.

Theo ông Dũng, condotel, biệt thự nghỉ dưỡng đóng vai trò trong hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, các dự án phải tuân thủ pháp luật đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến khai thác thương mại.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng đề nghị nâng cao tính minh bạch về pháp lý dự án, đất đai, quyền sở hữu công trình, tiến độ, quản lý vận hành, doanh thu và chi phí. Cơ chế phân chia doanh thu, lợi nhuận nên dựa trên kết quả khai thác thực tế, hạn chế những cam kết lợi nhuận thiếu cơ sở.

TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hiện có khoảng 218 dự án với 10.800 căn. Thị trường đang có những tín hiệu phục hồi sau thời gian gặp nhiều khó khăn.

Ông cho rằng việc sáp nhập tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nguồn lực lớn dành cho phát triển hạ tầng sẽ tạo ra không gian mới cho quy hoạch, đầu tư và tổ chức thị trường bất động sản.