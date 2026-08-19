Nỗ lực này nhằm đáp ứng các tiêu chí lựa chọn địa điểm sản xuất: mở rộng từ chi phí và quỹ đất sang khả năng kết nối, tốc độ triển khai, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn ESG.

Sự thay đổi này thúc đẩy thị trường bất động sản công nghiệp từng bước nâng cấp hạ tầng và đa dạng hóa giải pháp để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Bước ngoặt thu hút FDI từ định hướng chiến lược

Theo Cục Thống kê, thu hút vốn đầu tư FDI trong 7 tháng qua đạt trên 38 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn FDI đăng ký cấp mới tăng trưởng mạnh với 2.429 dự án, tổng vốn đạt hơn 21 tỉ USD (tăng 110%).

Điểm đáng chú ý của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm không chỉ nằm ở mức tăng của tổng vốn đăng ký, mà còn thể hiện ở sự gia tăng đồng thời của vốn đăng ký mới, vốn điều chỉnh, vốn góp, mua cổ phần và vốn giải ngân. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện được đánh giá là cao nhất trong cùng kỳ 7 tháng của 5 năm trở lại đây. Không chỉ tăng về quy mô, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, tập trung nhiều hơn vào công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo cùng các ngành có giá trị gia tăng cao.

Hình ảnh sản xuất tại một doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển FDI của Việt Nam. Nếu trước đây, mục tiêu chủ yếu là thu hút về số lượng dự án và giá trị đầu tư thì nay chủ trương đã chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng dòng vốn, coi FDI là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghệ và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bước chuyển đổi của thị trường BĐS công nghiệp

Sự thay đổi về chính sách thu hút vốn FDI của Nhà nước không chỉ tái cấu trúc bức tranh kinh tế vĩ mô mà còn tác động trực tiếp đến thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam. Dòng vốn FDI thế hệ mới mang theo những đòi hỏi khắt khe hơn, buộc các đơn vị phát triển hạ tầng phải thay đổi tư duy cung cấp sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, trong báo cáo về FDI Việt Nam, ngân hàng HSBC cho rằng Việt Nam đã thành công khi xây dựng vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn FDI. Theo HSBC, hiện khu vực FDI đóng góp khoảng 75% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và vốn đăng ký mới tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Giữa thực tế này, khu vực phía Nam, trung tâm sản xuất và logistics năng động, đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong thu hút FDI. Với sự nâng cấp đồng bộ của hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu vực phía Nam tiếp tục là điểm đến ưu tiên của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, áp lực đối với thị trường này là nguồn cung BĐS công nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để đáp ứng làn sóng đầu tư chất lượng cao.

Khác với giai đoạn trước khi nhà đầu tư chủ yếu tìm kiếm quỹ đất thô hoặc diện tích nhà xưởng đơn thuần, các doanh nghiệp FDI hiện nay tìm kiếm giải pháp công nghiệp toàn diện, với bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm thay đổi, tập trung vào vị trí kết nối, hạ tầng sẵn sàng, linh hoạt, tốc độ triển khai, hiệu quả vận hành, đáp ứng các tiêu chí ESG. Sự thay đổi này đặt ra nhu cầu đối với một thế hệ BĐS công nghiệp mới, trong đó chất lượng công trình, khả năng vận hành và tiêu chuẩn bền vững được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế.

Dự án nhà kho KCN Nhơn Trạch 6D đạt tiêu chuẩn LEED

Đơn cử, Công ty CP Tập đoàn KCN Việt Nam vừa khởi công dự án KCN Sóng Thần 3 với diện tích 21,9 ha tại phường Bình Dương, TP.HCM. Dự án cung cấp nhà xưởng xây sẵn (RBF) và kho xưởng hỗn hợp (RBH) hiện đại, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai và sớm đưa cơ sở vào vận hành.

Bên cạnh lợi thế kết nối với hệ sinh thái sản xuất - logistics đã phát triển lâu năm của Khu công nghiệp Sóng Thần 3 cũng như địa bàn Bình Dương cũ, dự án được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn LEED. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp FDI đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về ESG, củng cố năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sức cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa lợi thế vĩ mô thành năng lực phục vụ nhà đầu tư trên thực tế. Việc các nhà phát triển chủ động đầu tư hạ tầng sẵn sàng, linh hoạt và tích hợp tiêu chuẩn xanh ngay từ đầu cho thấy thị trường BĐS công nghiệp đang chuyển mình để thích ứng với yêu cầu mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút và giữ chân các dự án có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và từng bước củng cố vị thế trung tâm sản xuất bền vững của khu vực.

(Nguồn: Công ty CP Tập đoàn KCN Việt Nam)