Như báo VietNamNet phản ánh, sau khi sử dụng shisha, streamer Độ Mixi livestream xin lỗi vì không biết thông tin đây là chất bị cấm.

Tranh cãi quanh chuyện sử dụng shisha còn chưa lắng xuống, anh tiếp tục bị chỉ trích khi livestream xin lỗi đầy rẫy từ tục.

Nhiều người dùng mạng đặt vấn đề vì sao một streamer với phong cách văng tục, chửi bậy vẫn công nhiên lên sóng truyền hình, hoạt động và kiếm tiền như một người nổi tiếng?

Xin lỗi là tốt nhưng...

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định việc Độ Mixi xin lỗi sau sự cố là cần thiết. Về hình thức, lời xin lỗi ấy vẫn giữ được sự chân thành, thẳng thắn - phong cách thường thấy ở anh, cũng là yếu tố khiến cộng đồng người hâm mộ tin tưởng.

Nam streamer không vòng vo, đổ lỗi mà nhận trách nhiệm về mình. Một điểm cộng khác là lời xin lỗi được đưa ra kịp thời, giúp xoa dịu dư luận giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, đánh giá ở góc độ truyền thông chuyên nghiệp, hình thức xin lỗi của Độ Mixi vẫn thiên về cảm tính cá nhân và phần nhiều hướng đến fan ruột hơn đại chúng.

Khi vụ việc đã lên báo và gây tranh luận xã hội, đối tượng cần được trấn an không chỉ là người hâm mộ thân thiết mà còn cả nhóm khán giả trung lập, những người theo dõi chương trình truyền hình nơi anh xuất hiện, thậm chí cả phụ huynh, học sinh chịu ảnh hưởng từ nội dung này.

Streamer Độ Mixi. Ảnh: FBNV

Ở điểm này, thông điệp xin lỗi của Độ Mixi có thể cần được điều chỉnh để mang tính "công chúng hóa" nhiều hơn tức là vừa giữ sự chân thành cá nhân, vừa cho thấy ý thức trách nhiệm với vai trò một nhân vật đang có tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng game thủ.

Streamer có quyền văng tục?

Chuyên gia truyền thông và quản trị văn hóa Nguyễn Đình Thành nhận định việc Độ Mixi đưa ra lời xin lỗi là điều tích cực. Streamer này nổi tiếng mạng xã hội nên xin lỗi trên chính kênh của mình cũng phù hợp logic.

"Trên không gian này, streamer có quyền giữ phong cách riêng của mình. Quyền xem hay không thuộc về khán giả hay công chúng của kênh đó. Công chúng nói chung có quyền phản đối và chỉ trích vì những điều lệch chuẩn chung của xã hội. Nếu các vi phạm ở mức nghiêm trọng, pháp luật sẽ vào cuộc", ông nói.

Trong khi đó, ông Ngọc Long cho rằng điểm xuất phát của Độ Mixi là streamer trò chơi điện tử, cộng đồng khán giả ban đầu chấp nhận phong cách có phần bỗ bã như một nét đặc trưng. Bởi trong mảng game, yếu tố này đôi khi tạo cảm giác gần gũi, thật thà, góp phần tạo dựng thương hiệu cá nhân.

Tuy nhiên, khi một người bước ra khỏi phạm vi cộng đồng hẹp để trở thành người có sức ảnh hưởng trên phạm vi rộng hơn, tiêu chuẩn xã hội dành cho họ cũng thay đổi.

Người hâm mộ có quyền yêu thích và bao dung với phong cách của thần tượng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc công chúng nói chung phải chấp nhận.

Sau khi lộ clip hút shisha, Độ Mixi đã livestream nhận lỗi. Ảnh: Chụp màn hình

Một streamer khi đã có hàng triệu lượt theo dõi, tham gia vào chương trình truyền hình hay xuất hiện trên báo chí thì không còn là "của riêng cộng đồng game thủ” mà đã trở thành nhân vật của công chúng.

Ở vị trí đó, Độ Mixi cần có sự điều chỉnh hành vi để phù hợp với chuẩn mực xã hội rộng lớn hơn, đặc biệt là trong môi trường truyền hình – vốn tiếp cận khán giả đa dạng về độ tuổi và tầng lớp.

Nói cách khác, sự chấp nhận của fan không đủ để làm “lá chắn” cho một hành vi trước dư luận xã hội. Thực tế, càng nổi tiếng, trách nhiệm của người trong cuộc càng lớn.

Độ Mixi không nhất thiết phải đánh mất cái chất riêng nhưng cần biết phân biệt ranh giới giữa “phong cách cá nhân” và “chuẩn mực công chúng” để giữ được sự cân bằng: vừa là chính mình, vừa không tạo tác động tiêu cực đến đối tượng khán giả ngoài cộng đồng game thủ.

Cần xem lại tiêu chuẩn lên truyền hình

Ông Ngọc Long nhấn mạnh việc một streamer có phong cách văng tục, chửi bậy tham gia một chương trình truyền hình chắc chắn ít nhiều có tác động đến người xem.

Với chương trình như Sao nhập ngũ – được phát sóng trên khung giờ chính thống, hướng đến khán giả đa dạng từ thanh thiếu niên cho đến phụ huynh, hình ảnh và lời nói của người tham gia không chỉ mang tính cá nhân mà còn gắn với uy tín của chương trình và cả đài truyền hình.

Độ Mixi trong "Sao nhập ngũ" 2025. Ảnh: FBNV

Dù những gì Độ Mixi thể hiện trên sóng được đánh giá là nghiêm túc nhưng nếu ngoài đời, trên các nền tảng khác, anh vẫn giữ thói quen văng tục, chửi bậy thì hình ảnh tổng thể cũng sẽ bị tác động tiêu cực.

Khán giả, đặc biệt là giới trẻ, có thể nhìn vào đó và hiểu nhầm rằng “làm sai vẫn được xuất hiện trên sóng truyền hình, vẫn được tham gia một chương trình mang tính kỷ luật thép của quân đội”.

Điều này đi ngược với tinh thần chuẩn mực, kỷ luật và sự gương mẫu mà chương trình Sao nhập ngũ luôn muốn truyền tải.

"Nếu Độ Mixi biết tiết chế, giữ chất hóm hỉnh, gần gũi nhưng hạn chế ngôn ngữ phản cảm cả trong và ngoài chương trình, sự xuất hiện của anh có thể mang lại làn gió mới, giúp chương trình tiếp cận được nhóm khán giả trẻ, làm cầu nối giữa truyền hình và các nền tảng trực tuyến", ông Long nói.

Theo ông, đây là cơ hội để Độ Mixi chứng minh sự trưởng thành, khả năng thích ứng đồng thời khẳng định rằng một người xuất phát từ môi trường tự do như streamer vẫn có thể tuân thủ kỷ luật thép và truyền cảm hứng tích cực cho khán giả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thành cho rằng những gì diễn ra trên kênh mạng xã hội của một cá nhân thì tự người ấy chịu trách nhiệm với những gì họ phát tán.

Độ Mixi sát sao đồng đội với cương vị đội trưởng

Tuy nhiên, báo chí, truyền hình là cơ quan chính thống, phải có chuẩn mực trong việc đưa ra các thông tin tới xã hội.

Tiêu chuẩn về hành xử của những người xuất hiện trên sóng truyền hình cũng yêu cầu sự chuẩn mực trên sóng và cả ngoài đời thực vì sự xuất hiện này có ảnh hưởng tới người xem, trong đó có cả trẻ em.

Ông Thành bày tỏ: "Nếu không có sự tiết chế, chuẩn mực, người trẻ, trẻ em và thậm chí cả khán giả cũng sẽ coi đó là chuẩn mực, là cách hành xử được chấp nhận. Như vậy, vô hình trung, truyền thông đại chúng đang cổ vũ cho những cách hành xử lệch chuẩn. Tôi cho rằng các nhà sản xuất và người có trách nhiệm của các đơn vị truyền thông báo chí chính thống cần chú ý và có bước điều chỉnh".

Mi Lê