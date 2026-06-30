“Thủy bọc Thanh Long, lộ thông mạch khí” dưới góc nhìn phong thủy

Nhận định về giá trị phong thủy của Izumi City, chuyên gia phong thủy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ dùng cụm từ “Thủy bọc Thanh Long, lộ thông mạch khí” để khái quát hai lợi thế mà dự án đang sở hữu: địa thế giáp nước và khả năng kết nối với các trục phát triển lớn của khu vực.

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho sự tụ tài. Người xưa có câu “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”. Nước mang đến tài lộc và may mắn.

Sông Đồng Nai không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng cho các đô thị, mà còn góp phần tạo nên không gian sống hài hòa và giàu sinh khí.

Theo ông Kỳ, sức hấp dẫn của một dự án không chỉ đến từ bản thân khu đất, mà còn ở tiềm năng phát triển của khu vực. Với Izumi City, yếu tố “lộ thông mạch khí” thể hiện qua hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện của TP. Đồng Nai, đặc biệt là các kết nối trực tiếp đến TP.HCM và sân bay Long Thành. Theo ông, những tuyến giao thông này giống như các “mạch dẫn” thu hút dòng vốn đầu tư và năng lượng phát triển.

Nhận định này cũng tương đồng với quan điểm của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ông cho rằng lợi thế lớn nhất của TP. Đồng Nai là vị trí liền kề TP.HCM. Khi không gian phát triển của TP.HCM mở rộng về phía Đông, TP. Đồng Nai sẽ hưởng lợi từ dòng chảy đầu tư, nhân lực chất lượng cao và các hoạt động kinh tế mới.

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống logistics liên vùng đang định hình không gian phát triển mới. Dưới góc nhìn phong thủy, ông Kỳ ví các tuyến giao thông này như những “đường dẫn khí”, góp phần thúc đẩy dòng chảy kinh tế, thương mại và dân cư.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ chia sẻ góc nhìn về vị thế phong thủy của khu đô thị Izumi City

Theo vị chuyên gia, sự cộng hưởng giữa vị trí liền kề TP.HCM, hạ tầng kết nối, quá trình thu hút đầu tư và vai trò mới của địa phương đang giúp TP. Đồng Nai hội tụ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. “Trong tương lai, Đồng Nai sẽ thu hút rất nhiều nguồn lực phát triển. Đây sẽ là nơi đáng sống, đúng với tinh thần đất lành chim đậu”, ông Kỳ nhấn mạnh.

Khi địa thế tạo nên môi trường sống hài hòa

Nếu cụm từ “Thủy bọc Thanh Long, lộ thông mạch khí” là cách chuyên gia phong thủy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ lý giải về địa thế và tiềm năng phát triển của vùng đất, thì sức hấp dẫn của Izumi City còn đến từ khả năng hiện thực hóa những lợi thế đó thành một môi trường sống hài hòa.

Theo ông Kỳ, Izumi City hội tụ đầy đủ các yếu tố ngũ hành trong không gian sống: Thủy từ hệ thống sông nước bao quanh; Mộc từ công viên và mảng xanh; Thổ qua các không gian nghỉ ngơi, thư giãn; Hỏa từ các hoạt động cộng đồng, kết nối; và Kim gắn với không gian học tập, giáo dục. Sự kết hợp này tạo nên sự cân bằng giữa thiên nhiên, con người và đời sống đô thị.

“Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, tạo thành một vòng tuần hoàn của sự sống. Nơi nào hội tụ đầy đủ ngũ hành, nơi đó sẽ sinh sôi phát triển”, ông Kỳ cho biết.

Với quy hoạch bài bản và địa thế giáp sông, đô thị tích hợp Izumi City mang đến môi trường sống thư thái, cộng đồng thịnh vượng.

Yếu tố mặt nước tại Izumi City không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn góp phần tạo nên môi trường sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Với ba mặt giáp sông, khu đô thị mang đến cảm giác thư thái, cân bằng và khuyến khích cư dân gắn bó lâu dài.

Cũng theo ông Kỳ, giá trị cốt lõi của phong thủy không nằm ở yếu tố huyền học, mà ở khả năng kiến tạo môi trường sống tích cực. “Phong thủy không phải là “ước gì được nấy”, mà là nghệ thuật sắp đặt của người xưa. "Sức hút của Izumi City vì thế không chỉ đến từ địa thế ven sông hay hạ tầng kết nối, mà còn từ không gian sống được quy hoạch hài hòa, hướng đến sự cân bằng và chất lượng sống bền vững. Đây là nơi đất lành chim đậu, nơi phong thủy chạm đến cảm xúc của con người”, ông Kỳ nhận định.

Phong thủy hài hòa, sinh khí lưu chuyển trong không gian xanh - giá trị khác biệt của Izumi City

Có thể thấy, lợi thế của Izumi City không chỉ nằm ở cảnh quan hay phong thủy, mà còn được hiện thực hóa thành giá trị sống: gần gũi thiên nhiên, kết nối thuận tiện và đồng hành cùng đà phát triển của TP. Đồng Nai. Sự hội tụ của vị trí, quy hoạch và tiềm năng vùng tạo nền tảng để khu đô thị ven sông này trở thành điểm đến an cư hấp dẫn trong tương lai.