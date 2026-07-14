Những ngày gần đây, nhiều loại trái cây từ Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, hầu hết các loại trái cây nhập khẩu từ quốc gia tỷ dân đều có giá khá đắt đỏ.

Đơn cử, mận mật ong Trung Quốc được các cửa hàng kinh doanh trái cây trực tuyến rao bán với giá 155.000 đồng/hộp 500 gram, tương đương 310.000 đồng/kg. Thậm chí, giữa tháng 6, giá mận mật ong còn lên tới 480.000 đồng/kg khi mới bắt đầu mùa thu hoạch.

Tương tự, mận cau Trung Quốc cũng đang gây sốt trên thị trường với đặc điểm trái to, vị ngọt và giòn, dù giá lên tới 170.000-190.000 đồng/kg.

Đào mỏ quạ loại VIP 3-4 quả mỗi cân cũng có giá 90.000-110.000 đồng/kg, trong khi đào vàng bánh rán là 250.000 đồng/kg; nho sữa Trung Quốc dao động từ 120.000-170.000 đồng/kg tùy loại; còn hồng táo đóng hộp có giá từ 200.000-330.000 đồng/kg...

Trái cây Trung Quốc được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam với giá khá cao. Ảnh: NVCC

Tại chợ Việt, trái cây Trung Quốc vốn được người tiêu dùng biết đến với hình ảnh “rẻ như cho”, số lượng lớn và thường bán đổ đống. Nay, trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người so sánh mặt bằng giá trái cây Trung Quốc đắt ngang ngửa trái cây nhập khẩu từ Mỹ và Úc và cao hơn nhiều lần so với mặt bằng chung trái cây Việt Nam.

Dù vậy, hầu hết các loại trái cây Trung Quốc vẫn bán “đắt như tôm tươi”, chị Vũ Huyền - đầu mối bán trái cây online tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ với VietNamNet.

Chị dẫn chứng loại đào mỏ quạ Vip giá 95.000 đồng/kg, trung bình mỗi ngày chị bán hết 15 xốp, tương đương hơn 1 tạ hàng. Trong khi đó, mận cau có giá 175.000 đồng/kg và số lượng hàng bán ra mỗi ngày cũng trên dưới 70kg.

“So với trái cây Việt, số lượng bán ra như thế này chỉ bằng 1/3. Tuy nhiên, so với các loại trái cây nhập khẩu khác thì đào và mận Trung Quốc luôn nằm trong top hàng đắt khách mua nhất”, chị Vũ Huyền nói.

“Hôm nào cũng rất đắt hàng” là lời khẳng định của chị Đào Thị Thu Trang - nhân viên chuyên chốt đơn online tại một cửa hàng trái cây ở Định Công (Hà Nội) khi đề cập đến các loại trái cây Trung Quốc bán tại thị trường Việt.

Chị Trang cho biết, trước kia vào mùa đa phần cửa hàng chỉ bán hồng táo và nho sữa Trung Quốc, còn lại đều là các loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... Nhưng nay, cửa hàng thường xuyên nhập các loại đào, mận, táo và nho Trung Quốc về bán. Giá những sản phẩm này dao động từ 100.000-300.000 đồng/kg tùy loại.

“Có những ngày lượng đặt hàng dưới bài rao bán trái cây Trung Quốc vọt lên 250 bình luận”, chị nói. Theo đó, số lượng hàng khá lớn, bởi trừ đào mỏ quạ tách bán lẻ theo cân, còn các loại trái cây Trung Quốc đều bán theo hộp với trọng lượng 2-2,5 kg/hộp.

Mận cau Trung Quốc đang là mặt hàng đắt khách tại các chợ online. Ảnh: NVCC

Lý giải vì sao nhiều loại trái cây Trung Quốc có giá bán khá cao nhưng vẫn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng Trung Quốc sở hữu nền nông nghiệp quy mô lớn cùng công nghệ chọn tạo giống rất phát triển. Nhờ đó, nhiều loại trái cây có chất lượng đồng đều, mẫu mã đẹp và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Theo ông Nguyên, dù có giá cao so với mặt bằng trái cây trong nước, nhiều sản phẩm của Trung Quốc vẫn rẻ hơn đáng kể so với hàng nhập khẩu cùng loại từ Nhật Bản, Mỹ hay Hàn Quốc.

Chẳng hạn, nho mẫu đơn nhập từ Nhật Bản có giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg, trong khi sản phẩm từ Trung Quốc chỉ dao động khoảng 100.000-200.000 đồng/kg. Mức giá này giúp trái cây Trung Quốc dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây như nho sữa, đào mỏ quạ, mận cau, mận mật ong hay hồng táo là những sản phẩm Trung Quốc có lợi thế về quy mô sản xuất, trong khi Việt Nam chưa trồng được hoặc diện tích trồng còn rất hạn chế.

Thực tế cho thấy, không chỉ phục vụ thị trường nội địa hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc còn định hướng đẩy mạnh xuất khẩu, buộc người trồng phải nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyên cho hay giá nhiều loại trái cây Việt Nam ở mức thấp do đang vào chính vụ thu hoạch, nguồn cung dồi dào trong khi xuất khẩu vẫn còn hạn chế. Phần sản lượng dư được đưa vào thị trường nội địa khiến giá bán giảm.

Với một số loại trái cây chưa mở rộng được thị trường xuất khẩu, việc phụ thuộc chủ yếu vào sức mua trong nước cũng khiến giá bán khó tăng.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt gần 609 triệu USD, tăng mạnh 51,5% so với con số 402 triệu USD của cùng kỳ năm 2025. Hiện, Trung Quốc là nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho thị trường Việt Nam.