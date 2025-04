Thông tin này được nhà kinh tế Brent Neiman đề cập trong bài viết trên tờ New York Times. Brent Neiman là giáo sư kinh tế tại Chicago Booth. Ông từng làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ với vai trò là cố vấn bộ trưởng và thứ trưởng tài chính quốc tế từ năm 2022-2025.

Trước đó, Neiman là chuyên gia kinh tế về tài chính quốc tế tại Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng và làm việc tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, McKinsey and Company và Viện McKinsey Global.

Nhà kinh tế học này đã vô cùng sửng sốt khi biết chính quyền Trump sử dụng nghiên cứu của ông để biện minh cho các mức thuế khổng lồ — khẳng định rằng Nhà Trắng đã "tính sai nghiêm trọng" công thức của ông và ước tính sai lệch mức thuế với từng quốc gia.

Chuyên gia kinh tế này, người đã cùng ba nhà kinh tế nổi tiếng khác đồng tác giả nghiên cứu, cho biết phản ứng đầu tiên của ông khi ông Trump công bố các mức thuế là: "Làm thế nào mà họ tính toán được mức thuế khổng lồ như vậy? Họ đã sai. Sai rất nhiều".

"Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố phương pháp tính toán của họ và trích dẫn một bài nghiên cứu học thuật do bốn nhà kinh tế – trong đó có tôi – thực hiện, dường như để biện minh cho các con số của họ,” ông viết.

Về cơ bản, ông không đồng ý với chính sách và cách tiếp cận thương mại của chính phủ. Nhưng ngay cả khi xét theo giá trị thực, những phát hiện của nhóm nghiên cứu cho thấy mức thuế quan được tính toán phải nhỏ hơn đáng kể, có lẽ chỉ bằng 1/4.

Nhà kinh tế học Brent Neiman.

Neiman, người từng giữ chức vụ trong Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Biden, cho rằng nhóm của ông Trump đã "cắm sai" mức thuế suất 25% vào công thức để tính ra các mức thuế áp dụng.

“25% lấy từ đâu ra? Có liên quan gì đến nghiên cứu của chúng tôi không? Tôi không biết,” ông viết.

“Nếu Văn phòng Đại diện Thương mại thay vào đó sử dụng một giá trị gần với mức 95% trong nghiên cứu của chúng tôi — như tôi tin là họ nên làm — thì mức thuế được tính ra sẽ chỉ bằng khoảng một phần tư so với con số hiện tại.”

Giáo sư kinh tế cho biết, "sai lầm lớn nhất" là sử dụng thuế quan có đi có lại để cố gắng xóa bỏ thâm hụt thương mại với một số đối tác thương mại lớn của Mỹ.

“Sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia có thể xuất hiện vì nhiều lý do không liên quan gì đến chủ nghĩa bảo hộ. Người Mỹ chi nhiều tiền hơn cho quần áo sản xuất tại Sri Lanka so với người Sri Lanka chi cho dược phẩm và tua bin khí của Mỹ. Mô hình đó phản ánh sự khác biệt về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế so sánh và trình độ phát triển”, ông phân tích.