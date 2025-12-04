"Diễn biến của hiệp 1 có lẽ nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người. U22 Việt Nam là đội chất lượng hơn, mục tiêu lớn hơn, chủ động hơn, có được những khoảnh khắc tạo ra áp lực, tận dụng khoảng trống, tận dụng thời cơ để có bàn thắng.

Nhưng chúng ta không có sự tập trung để giữ những khoảnh khắc này. Đây là điều đáng tiếc bởi xét về đẳng cấp, kinh nghiệm của U22 Việt Nam so với đối thủ, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không nên để xuất hiện những tình huống như vậy", BLV Quang Tùng đánh giá về trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 ngày ra quân SEA Games 33.

U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Lào rất nhiều. Ảnh: T.P

"Tôi đánh giá U22 Việt Nam có nhiều ý tưởng trong 45 phút đầu tiên. Chúng ta kiểm soát trận đấu, mở ra không gian, tiêu biểu là bàn mở tỉ số của Đình Bắc. Đó là bàn thắng đến từ khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, thoát biên, được kết thúc bằng cú dứt điểm nhạy cảm cùng đường chuyền tốt.

Trong hiệp 2, đúng như tôi dự đoán, U22 Việt Nam tăng sức ép trong khoảng 15 phút đầu. Các cầu thủ U22 Lào suy yếu thể lực. Rõ ràng là họ không thể bằng với U22 Việt Nam", BLV Quang Tùng phân tích.

Về tình huống Quốc Việt ở thế việt vị nhưng trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng của Đình Bắc, BLV Quang Tùng nêu quan điểm: "Trọng tài có vị trí tốt, đánh giá đúng. Trợ lý căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài người Uzbekistan đưa ra quyết định có cơ sở. Đó là việc Quốc Việt dù có nhảy lên tránh quả bóng nhưng không tác động tới bàn thắng. Dĩ nhiên đó là tình huống mong manh, nhạy cảm".

Đình Bắc tạo nên sự khác biệt. Ảnh: T.P

Nói về Đình Bắc - cầu thủ lập cú đúp trận đấu, BLV Quang Tùng dành những lời khen: "Với sân chơi như SEA Games, Đình Bắc có nhiều cơ hội dẫn dắt hàng công U22 Việt Nam tranh tấm HCV. Tôi nghĩ rằng hiếm có tiền đạo nào của Việt Nam có thể ghi bàn như Đình Bắc trận vừa qua. Trong tương lai, Đình Bắc sẽ là một cầu thủ lớn".

"Việc thắng U22 Lào 2-1 có thể khiến nhiều người không thỏa mãn, nhưng cá nhân tôi hài lòng với cách tiếp cận trận đấu này của U22 Việt Nam. Kể từ khi làm việc tại Việt Nam, đây là trận mà HLV Kim Sang Sik đưa ra đường hướng tấn công đa dạng nhất ngay cả khi U22 Việt Nam không có một thủ lĩnh cầm nhịp. Hiện tại đội tuyển Việt Nam cũng không có được lối chơi rõ ràng như vậy", BLV Quang Tùng chốt lại.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn