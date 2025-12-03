Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào:
U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, song đây là trận đấu bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. Đội chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng liên tục bỏ lỡ những pha dứt điểm thuận lợi.
Đình Bắc mở tỷ số ở phút 29 nhưng chỉ 4 phút sau, hàng thủ mất tập trung khiến Việt Nam bị gỡ hòa từ một pha đá phạt góc.
Sang hiệp hai, U22 Việt Nam tiếp tục tạo sức ép và Đình Bắc một lần nữa tỏa sáng với cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, những phút cuối chứng kiến hàng thủ thi đấu chệch choạc, nhiều lần để đối thủ uy hiếp khung thành Trung Kiên.
Dù thắng trận, U22 Việt Nam còn nhiều việc phải cải thiện trước màn đối đầu quan trọng với U22 Malaysia.
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Đình Bắc (29', 61')
U22 Lào: Khampane (33')
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang (Phi Hoàng 71'), Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 38'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Văn Thuận 71').
U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda, Damoth.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút 2-1 dành cho U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có màn ra quân thuận lợi tại SEA Games 33.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
88'
U22 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công tìm kiếm cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng khả năng tận dụng cơ hội của hàng công là không tốt.
84'
Đình Bắc bật nhả với đồng đội, tiếc rằng không có hat-trick cho tiền đạo U22 Việt Nam khi cú dứt điểm cận thành lại đưa bóng đi ra ngoài trước khung thành rộng mở.
80'
Cơ hội hiếm hoi dành cho U22 Lào trong hiệp hai, Khampane dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ môn Trung Kiên.
75'
Đình Bắc tiếp tục là người chơi nổi bật nhất trên sân, chỉ trong vòng gần hai phút anh có hai pha dứt điểm đều đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành U22 Lào.
65'
Vì phản ứng mà HLV Kim Sang Sik đã phải nhận một thẻ vàng, một thành viên BHL U22 Lào cũng bị án tương tự sau vài phút phân trần.
61'
Trọng tài "bẻ còi", Đình Bắc lập cú đúp
Nhận đường chuyền của Thanh Nhàn, Đình Bắc dẫn bóng vài nhịp rồi dứt điểm đưa bóng đi căng và chìm găm đúng góc thấp khiến thủ môn Lokphathip. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo Việt Nam khi cho rằng Quốc Việt - ở dưới hàng thủ U22 Lào, có tham gia vào pha bóng.
Trong tình huống Đình Bắc Dứt điểm, Quốc Việt đã chủ động không tham gia vào pha bóng.
Sau khi trọng tài chính thảo luận với vị trợ lý, trọng tài bắt chính người Uzbekistan - Rustam Lutfullin quyết định công nhận pha lập công đẹp mắt của Đình Bắc.
58'
Thanh Nhàn có pha đánh đầu trong vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn U22 Lào.
55'
U22 Việt Nam đang tấn công nhiều ở hai bên cánh, rất nhiều tình huống căng ngang nhưng vẫn chưa có bàn thắng để tái lập thế dẫn trước dành cho đội bóng áo trắng.
50'
U22 Việt Nam liên tục gây sức ép lên khung thành U22 Lào. Trung vệ Lý Đức cũng lên tham gia tấn công và có pha vượt qua hai cầu thủ đối phương. Tiền đạo Thanh Nhàn vừa có pha dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ áo đỏ kịp thời phá bóng.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy bất ngờ.
44'
U22 Việt Nam đang tổ chức ép sân liên tục, nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
41'
Đình Bắc thực hiện quả đá phạt từ khoảng cách chừng 30m, không làm khó thủ môn U22 Lào. Trước đó tiền đạo của CAHN dứt điểm từ ngoài vòng cấm cũng bị thủ môn Lokphathip ôm gọn.
38'
Xuân Bắc dính chấn thương ở chân nên HLV Kim Sang Sik rút ra vào tung Quốc Cường vào thế chỗ.
33'
U22 Lào bất ngờ gỡ hòa 1-1
Từ quả đá phạt góc của U22 Lào, một cầu thủ áo đỏ nỗ lực đánh đầu đưa bóng đập xà ngang rồi tìm đến vị trí của Khampane đệm bóng cận thành khiến Kiên Trung không thể cứu thua.
29'
Đình Bắc mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Xuất phát từ pha phối hợp tấn công bài bản của U22 Việt Nam bên cánh phải, Minh Phúc căng ngang khiến thủ môn U22 Lào không thể cản phá. Đình Bắc ập vào dễ dàng đệm bóng tung lưới đội bóng xứ Triệu voi.
26'
Cơ hội dành cho Đình Bắc, tiếc rằng pha không chiến của tiền đạo thuộc biên chế CAHN lại không thắng được thủ môn Lokphathip.
23'
Cơ hội dành cho Quốc Việt trong vòng cấm U22 Lào nhưng anh kết thúc không trúng tâm bóng.
18'
Các cầu thủ U22 Lào vẫn chơi với đội hình tập trung đông quân số bên phần sân nhà khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn trong khâu tấn công.
10'
Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang kiểm soát trận đấu, tổ chức ép sân để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
7'
U22 Việt Nam được hưởng quả phạt sát vòng cấm và bên phía cánh phải, đội trưởng Khuất Văn Khang quyết định sút thẳng nhưng bóng đi cắt ngang khung thành U22 Lào.
3'
Dù được đánh giá cao hơn nhưng U22 Việt Nam chọn cách nhập cuộc không quá ồ ạt.
16h00
Trọng tài bắt chính người Uzbekistan - Rustam Lutfullin thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
15h30
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân Rajamangala, khởi động trước trận đấu. Trận này, U22 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi U22 Lào mặc trang phục màu đỏ.
Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
Nhận định trước trận
Chuẩn bị kỹ lưỡng và liên tục cọ xát quốc tế, U22 Việt Nam tự tin đặt mục tiêu chiến thắng U22 Lào trong trận mở màn tại SEA Games 33.
U22 Việt Nam hành quân sang Thái Lan dự SEA Games 33 với nền tảng chuẩn bị vững chắc. Chuyến tập huấn tại Trung Quốc và thời gian rèn chiến thuật ở Bà Rịa giúp HLV Kim Sang Sik định hình lối chơi, đánh giá rõ khả năng từng cầu thủ và lựa chọn đội hình tối ưu. Các thành viên trong đội đều là những nhân tố nổi bật, đã chơi cạnh nhau suốt năm 2025, tạo sự ăn ý cần thiết cho đấu trường khu vực.
Trong ngày ra quân, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành thắng lợi trước U22 Lào – đối thủ giàu sức trẻ và đang tiến bộ nhanh dưới bàn tay HLV Ha Hyeok Jun. Phần lớn đội hình U22 Lào từng thi đấu cho ĐTQG và có sự tự tin đáng kể.
Dù được đánh giá cao hơn, HLV Kim Sang Sik vẫn nhắc nhở học trò thận trọng: “Trận mở màn luôn nhiều thử thách”. Sự tập trung và quyết tâm sẽ là chìa khóa để U22 Việt Nam hướng tới khởi đầu hoàn hảo.