Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào:

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, song đây là trận đấu bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. Đội chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng liên tục bỏ lỡ những pha dứt điểm thuận lợi.

Đình Bắc ghi cả hai bàn cho U22 Việt Nam - Ảnh: T.P

Đình Bắc mở tỷ số ở phút 29 nhưng chỉ 4 phút sau, hàng thủ mất tập trung khiến Việt Nam bị gỡ hòa từ một pha đá phạt góc.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam tiếp tục tạo sức ép và Đình Bắc một lần nữa tỏa sáng với cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, những phút cuối chứng kiến hàng thủ thi đấu chệch choạc, nhiều lần để đối thủ uy hiếp khung thành Trung Kiên.

Dù thắng trận, U22 Việt Nam còn nhiều việc phải cải thiện trước màn đối đầu quan trọng với U22 Malaysia.

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Đình Bắc (29', 61')

U22 Lào: Khampane (33')

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang (Phi Hoàng 71'), Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 38'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Văn Thuận 71').

U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda, Damoth.