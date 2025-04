Nhu cầu coworking space của chuyên gia, kĩ sư nước ngoài

Những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm sáng, liên tiếp lọt Top 10 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Luỹ kế đến hết năm 2024, Nghệ An có 151 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,871 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương về tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nghệ An cũng thu hút được nhiều dự án lớn về điện, điện tử thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu của các nhà đầu tư lớn: Tập đoàn Luxshare ICT, Shandong, Radiant, Everwin, Foxconn, Sunny, Goertek,... Các dự án FDI đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Nghệ An như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Úc, Mỹ…

Eco Central Park mở ra lựa chọn lưu trú văn minh, chất lượng cao cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Nghệ An

Đi liền với việc mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam là nhu cầu về chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao của các công ty nước ngoài cũng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, các khu lưu trú, nhà ở tại Nghệ An hiện chưa đáp ứng được nhu cầu này. Đây là nhóm người có mức thu nhập cao. Bên cạnh thời gian làm việc, họ muốn dành thời gian để hưởng thụ, trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam. Đặc biệt, nhu cầu về chỗ ở cao cấp, văn minh có không gian làm việc là rất quan trọng.

Khảo sát tại tập đoàn Luxshare ICT, năm 2023 đã có khoảng 700 chuyên gia làm việc tại Nghệ An, sống tại nhà riêng, thuê chung cư, các khu nhà tập thể và phần nhiều có nhu cầu về một ngôi nhà tiện nghi, có không gian sống kích thích tinh thần, hiệu quả lao động.

Không gian sống tại Central Bay kích thích tinh thần, hiệu quả làm việc

Góp phần giải bài toán nhu cầu “live-work-play” (sống - làm việc - giải trí) có không gian làm việc kích thích sáng tạo, hiệu quả, nhà sáng lập Ecopark phát triển phân khu Central Bay tại đại công viên Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại TP Vinh).

Central Bay rộng 20ha, có riêng tiện tích coworking space rộng 1.100m2 bao gồm không gian ngoài trời, không gian có mái che, dịch vụ F&B phục vụ, thích hợp cho các chuyên gia, kỹ sư làm việc từ xa một cách hiệu quả. Coworking space tại Central Bay gây ấn tượng bởi không gian xanh mở linh hoạt, gần gũi thiên nhiên, khai thác tối đa yếu tố cây xanh, mang tới không gian làm việc tự do cho người sử dụng.

Nằm giữa đại công viên xanh lớn nhất miền Trung, mật độ 100 cây xanh/người, không gian coworking mang đến chất lượng không khí tương đương các khu rừng tự nhiên với: Mật độ phủ xanh lớn hơn 30% diện tích, mỗi người có 30m² cây xanh, không khí tinh khiết, oxy trong không khí đạt 21 - 22%, giúp cải thiện hô hấp, hàm lượng ion âm cao từ 2.000 - 5.000 ion/cm³, chất lượng không khí đạt chuẩn AQI < 50, trong lành, không ô nhiễm.

Coworking và Digital Nomad: Bộ đôi đắt giá

Không gian coworking tại Central Bay còn có sức hút với nhiều người trẻ lựa chọn lối sống digital nomad để có thể cùng lúc đạt được sự tự do về tài chính và cơ hội phát triển nghề nghiệp không giới hạn, không biên giới.

Theo Wyse Travel Confederation, thế giới đang có hơn 40 triệu digital nomad và cộng đồng này không ngừng gia tăng cùng với làn sóng AI toàn cầu. Không chỉ đóng góp vào kinh tế địa phương thông qua chi tiêu cho nhà ở, ăn uống, và dịch vụ, lối sống digital nomad lên ngôi làm nóng thị trường coworking space, kéo theo nhu cầu về nhà ở trong khu vực này.

Coworking space 1.100m2 tại Central Bay, Eco Central Park

Một báo cáo của CBRE Châu Á cho biết, tại Chiang Mai (Thái Lan), thủ phủ của digital nomad, giá thuê nhà quanh các coworking space như Punspase đã tăng gần 50% trong 5 năm qua do lượng digital nomad đổ về ngày một đông.

Tại TP Hồ Chí Minh, khu vực quận 1 và quận 3 – nơi tập trung nhiều coworking space cũng ghi nhận giá thuê căn hộ tăng từ 20-30% trong giai đoạn 2020-2024.

Theo các chuyên gia, Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng hội tụ đầy đủ các yếu tố (chi phí sinh hoạt thấp, tài nguyên và chi phí cho dịch vụ Internet dồi dào, môi trường sống thân thiện, an ninh, an toàn) để thu hút cộng đồng digital nomad quốc tế, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như cư dân sở hữu bất động sản có tiện ích coworking space. Đặc biệt, mới đây, Chính phủ đã công bố các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các khu đô thị thông minh, hỗ trợ startup, phát triển kinh tế số, gia tăng các cơ hội việc làm từ xa, làm đòn bẩy tăng trưởng cho bất động sản có tiện ích này.

Tại Central Bay, nhà sáng lập Ecopark đã “bắt tay” xây dựng không gian sống tích hợp coworking space, đem đến một không gian sống làm việc linh hoạt, sáng tạo, kết nối và tận hưởng giải trí cho các cư dân cũng như digital nomad mà không cần đi xa đồng thời gia tăng giá trị cho chủ sở hữu.

Khu liên hợp thể thao gần 5000m2

Lấy “live” làm trung tâm, chỉ trong bán kính 5-15 phút đi bộ hoặc đạp xe, cư dân Central Bay hay digital nomad, chuyên gia, kĩ sư nước ngoài có thể tiếp cận các tiện ích phục vụ mọi lứa tuổi như: cung đường dạo bộ 5 giác quan, quảng trường sôi động 24/7, công viên gia đình 2.800m2, trường mầm non 3.000m2, trung tâm thể thao liên hợp gần 5000m2, khu ẩm thực 4.300m2, TTTM 11.200m2,…

Với vị trí thuận lợi, cách trung tâm TP Vinh 8 phút lái xe, không gian sống “Live-Work-Play” có coworking space tại Central Bay hứa hẹn là điểm nhấn thu hút cộng đồng digital nomad, các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, biến nơi đây thành “thiên đường thứ hai” tại châu Á, sau Chiang Mai và Koh Phangan (Thái Lan) mở ra tiềm năng không giới hạn, sự sôi động và mức tăng giá BĐS hiện tại cũng như tương lai, ghi danh Việt Nam trên bản đồ xếp hạng các khu vực được digital nomad yêu thích trên thế giới.