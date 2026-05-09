Các chuyên gia cho rằng hút mỡ là một can thiệp ngoại khoa, đòi hỏi tuân thủ chặt chẽ quy trình y khoa từ chỉ định, thực hiện đến chăm sóc hậu phẫu. Dưới đây là trao đổi của ThS.BS Nguyễn Quang Tuấn về phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và hút mỡ.

ThS.BS Nguyễn Quang Tuấn tham gia tư vấn chuyên môn trên sóng chuyên mục Y Khoa Hiện Đại (HTV7, Đài PT-TH TP.HCM)

- Thưa bác sĩ, từ góc độ chuyên môn, đâu là những nguyên nhân chính khiến nhu cầu phương pháp hút mỡ tạo hình thành bụng ngày càng gia tăng?

Nhu cầu cải thiện vóc dáng sau sinh, sau giảm cân hoặc ở những người có tình trạng tích tụ mỡ cục bộ ngày càng phổ biến. Trong đó, vùng bụng thường là khu vực khó cải thiện chỉ bằng chế độ ăn uống hay tập luyện.

Hút mỡ tạo hình giúp loại bỏ mỡ dư thừa và hỗ trợ tái tạo đường nét cơ thể. Tuy nhiên, đây vẫn là can thiệp ngoại khoa, do đó cần được chỉ định đúng và thực hiện trong môi trường đảm bảo điều kiện chuyên môn.

- Hiện nay vẫn có quan điểm cho rằng phương pháp này chỉ là một thủ thuật đơn giản, ít rủi ro. Bác sĩ đánh giá thế nào về nhận định này?

Quan điểm này chưa chính xác. Phẫu thuật hút mỡ tạo hình là can thiệp xâm lấn, cần đánh giá toàn diện sức khỏe, lượng mỡ cần hút ...

Nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đảm bảo, có thể xảy ra biến chứng như tụ dịch, nhiễm trùng, bề mặt da không đều hoặc ảnh hưởng sức khỏe. Đây không chỉ là “loại bỏ mỡ” mà là quá trình tạo hình vóc dáng, đòi hỏi kiểm soát chuyên môn chặt chẽ.

- Để đảm bảo an toàn, theo bác sĩ, một ca hút mỡ cần đáp ứng những tiêu chí nào về chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như quy trình thực hiện?

Người có nhu cầu làm đẹp cần được thăm khám và đánh giá sức khỏe tổng quát. Các can thiệp này nên thực hiện tại bệnh viện với đầy đủ hệ thống gây mê, hồi sức và trang thiết bị liên quan.

Bên cạnh đó, quy trình vô khuẩn, kiểm soát lượng mỡ hút và chăm sóc sau phẫu thuật là những yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn. Hiện nay, một số công nghệ như sóng siêu âm hỗ trợ hóa lỏng mỡ giúp hạn chế tổn thương và hỗ trợ phục hồi tốt hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ mang tính hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn là trình độ chuyên môn của bác sĩ trong đánh giá chỉ định, kiểm soát và định hướng tạo hình thẩm mỹ trong quá trình hút mỡ.

- Vì sao có nhiều trường hợp cần chỉnh sửa sau tạo hình? Mức độ phức tạp của các ca này ra sao thưa bác sĩ?

Thực tế, số ca chỉnh sửa có xu hướng tăng, chủ yếu do thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn, dẫn đến lồi lõm, da chùng hoặc mất cân đối. Các ca này thường xử lý phức tạp hơn lần đầu vì mô đã bị tổn thương, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm và đánh giá chính xác.

- Trước khi quyết định thực hiện tạo hình, bác sĩ có khuyến nghị gì để người có nhu cầu cân nhắc thận trọng và hạn chế rủi ro không đáng có?

Điều quan trọng là tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, trình độ chuyên môn của bác sĩ, không nên lựa chọn dịch vụ chỉ dựa vào quảng cáo hoặc chi phí.

Bên cạnh đó, cần hiểu rõ hút mỡ không phải là phương pháp giảm cân, mà chủ yếu hỗ trợ tạo hình vóc dáng. Việc duy trì kết quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn.

- Xin cảm ơn bác sĩ!

ThS.BS Nguyễn Quang Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, nhận bằng Thạc sĩ Ngoại khoa năm 2018 và hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên khoa I Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2024. Bên cạnh hoạt động lâm sàng, BS. Tuấn còn giảng dạy tại Bộ môn Y học gia đình - Đại học Y Hà Nội (năm 2025), thành viên Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam và tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ trong lẫn ngoài nước.

