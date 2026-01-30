Nắm bắt tâm lý muốn cải thiện vóc dáng nhanh chóng của nhiều người, không ít spa, cơ sở thẩm mỹ tư nhân không phép đã đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những cam kết hấp dẫn như “nhanh - nhẹ - không đau - không rủi ro”, “nghỉ dưỡng vài ngày là đẹp ngay”. Chi phí được chào mời thấp hơn nhiều so với bệnh viện khiến không ít khách hàng dễ dàng tin tưởng và quyết định làm đẹp mà không lường hết nguy cơ.

Thực tế, các bệnh viện lớn tại Hà Nội liên tiếp tiếp nhận những ca tai biến nặng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ không phép.

Ngày 16/1, một bệnh viện trên địa bàn Hà Đông đã cấp cứu cho bệnh nhân nữ gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi hút mỡ bắp tay tại cơ sở làm đẹp không phép.

Trước đó, đêm 11/1, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện E cũng tiếp nhận một trường hợp nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều và không kiểm soát tại các vị trí can thiệp. Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, có dấu hiệu mất máu cấp.

Ca biến chứng sau hút mỡ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E đêm 11/1. Ảnh: BVCC

Trước khi được đưa đến viện cấp cứu, người phụ nữ được hút mỡ bụng kết hợp ghép mỡ mặt và ghép mỡ mông tại một cơ sở tư nhân, thời gian can thiệp kéo dài tới 7-8 giờ. Sau thủ thuật, bệnh nhân rơi vào tình trạng choáng, máu chảy liên tục và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hút mỡ là một trong những kỹ thuật thẩm mỹ có tỷ lệ biến chứng cao.

Thống kê từ năm 2019 đến 2021 trong cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Kiểm định Cơ sở Phẫu thuật Ngoại trú Mỹ (QUAD A) cho thấy tỷ lệ biến chứng hút mỡ là 0,4% (984/246.119 ca). Khu vực Đông Nam Á ghi nhận số biến chứng nhiều nhất với 431 trường hợp, trong đó có 13 ca tử vong trên tổng số 21 ca tử vong được báo cáo.

Tại Việt Nam hiện chưa có thống kê chính xác về tỷ lệ tử vong do hút mỡ làm đẹp, song theo các chuyên gia, đây là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với nhiều loại phẫu thuật thẩm mỹ khác.

“Hút mỡ đòi hỏi đưa trực tiếp một lượng lớn thuốc tê vào mô mỡ, thời gian can thiệp kéo dài, tác động vật lý mạnh. Ngay cả khi có gây mê hoặc tiền mê, nguy cơ rối loạn và biến chứng vẫn rất cao”, Tiến sĩ Hải nhấn mạnh.

Nguy cơ tử vong nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện

Theo Tiến sĩ Tống Hải, bệnh viện đã xử trí rất nhiều ca biến chứng được chuyển đến từ các cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Các tai biến thường gặp gồm biến chứng tại chỗ như phù nề, bầm tím, tụ dịch, tụ máu, áp-xe, nhiễm trùng, hoại tử da vùng hút mỡ.

Nguy hiểm hơn là các biến chứng toàn thân như mất máu, hạ thân nhiệt, huyết khối tĩnh mạch sâu, tắc mạch phổi do mỡ, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thủng nội tạng, nhiễm khuẩn cấp, nhiễm khuẩn huyết, phù phổi cấp, ngộ độc thuốc tê hoặc sốc phản vệ. Ngoài ra còn có các biến chứng thẩm mỹ như da lồi lõm, gồ ghề, mất cân đối, chùng nhão, tăng sắc tố và sẹo xấu.

Các bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ khẳng định, hút mỡ là phẫu thuật xâm lấn, hoàn toàn không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo. Việc thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê, hồi sức, không có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp phẫu thuật sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

"Chính vì những nguy cơ đó, Bộ Y tế quy định hút mỡ chỉ được thực hiện tại bệnh viện nhằm kiểm soát và xử trí kịp thời các biến chứng”, Tiến sĩ Tống Hải cho hay.

Để phòng ngừa rủi ro, chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hút mỡ, chỉ thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ. Khách hàng cần khám và làm đầy đủ xét nghiệm trước phẫu thuật để loại trừ các chống chỉ định đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ trước và sau phẫu thuật.

"Làm đẹp an toàn không thể đánh đổi bằng sự chủ quan và những lời quảng cáo thiếu kiểm chứng", Tiến sĩ Hồng Hải cảnh báo.