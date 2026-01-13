Ngày 13/1, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu nữ bệnh nhân 49 tuổi (trú tại Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng sau khi thực hiện hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu lúc 23h đêm 11/1.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều và không kiểm soát tại các vị trí hút mỡ hai bên cơ thể. Bệnh nhân có các dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, choáng nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời hội chẩn khẩn với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt để can thiệp chuyên sâu. Người bệnh được truyền dịch, truyền máu, kiểm soát chảy máu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Theo hồ sơ bệnh án, trước đó bệnh nhân đã thực hiện hút mỡ bụng kết hợp ghép mỡ mặt và vòng ba tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Thời gian can thiệp kéo dài từ 7 đến 8 tiếng. Sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và nhanh chóng được người nhà đưa đến bệnh viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Nga, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E - cho biết, hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải là thủ thuật đơn giản như nhiều nơi quảng cáo. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không bảo đảm vô khuẩn, không có hệ thống gây mê - hồi sức và bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong rất cao.

Theo bác sĩ Nga, những biến chứng thường gặp sau hút mỡ bao gồm tụ máu, tụ dịch do lượng máu và dịch huyết thanh ứ đọng trong khoang mỡ, gây viêm và dễ dẫn đến nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Nặng hơn, người bệnh có thể gặp các biến chứng đặc biệt nguy hiểm như nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử, tắc mạch phổi, tắc mạch não hoặc suy hô hấp cấp.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp gia tăng khiến nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời cam kết “nhanh, nhẹ, không đau, không rủi ro”, chi phí thấp. Điều này khiến không ít người chủ quan, lựa chọn các cơ sở không đủ điều kiện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ Bệnh viện E khuyến cáo, hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép và không thực hiện hút mỡ tại spa hay các cơ sở tư nhân không đủ điều kiện, dù quảng cáo hấp dẫn hay chi phí rẻ.

