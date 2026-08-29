Anh Trần Hoàng Nam (phường Hòa Hưng, TP.HCM): Tôi có khoản tiền nhàn rỗi và dự định đầu tư BĐS tại khu vực Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Xin chuyên gia tư vấn loại tài sản đầu tư nào để vừa khai thác tốt dòng tiền, vừa gia tăng giá trị bền vững?

Ông Đoàn Thái Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang tại Đà Nẵng tư vấn:

Lựa chọn Đà Nẵng của bạn là một quyết định đầu tư hợp lý. Khu vực phía Nam trung tâm - với tâm điểm là các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn - đang nổi lên như một tọa độ an cư lý tưởng.

Mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ giúp rút ngắn khoảng cách từ khu Nam về vùng lõi trung tâm. Ảnh: Ánh Dương.

Nhờ được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông, khoảng cách giữa phía Nam và vùng lõi thành phố giờ đây chỉ cách nhau một cây cầu. Bên cạnh đó, tốc độ xây dựng nhà ở cùng tỷ lệ lấp đầy dân cư tại khu vực này cũng thuộc nhóm dẫn đầu thành phố. Chưa kể, sự góp mặt của mạng lưới tiện ích chuẩn quốc tế trong tương lai như trường liên cấp Edison Schools (khai giảng năm 2028), TTTM Aeon Mall hay hơn 50 ha công viên Hype Park sẽ góp phần nâng tầm chất lượng sống.

Hiện tại, khu Nam trung tâm không chỉ thu hút người dân nội đô muốn tìm nơi ở mới văn minh mà còn là đích đến của người Quảng Nam (cũ) với tỷ lệ giao dịch BĐS từ tệp khách hàng này tăng hơn 70% sau sáp nhập. Song song, với vị trí gần biển, các khu nghỉ dưỡng và trụ sở của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, khu vực còn quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đến lưu trú, chiếm đến hơn 40% lượng khách thuê tại đây.

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng, tạo nguồn cầu lưu trú dồi dào cho khu vực phía Nam. Ảnh: Ánh Dương.

Sức hút thứ hai là sự tăng trưởng ấn tượng của tệp khách du lịch. Trong 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng ước tính phục vụ hơn 12,1 triệu lượt người (tăng 24,8%), với khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt, nhỉnh hơn tệp khách nội địa. Nam trung tâm thành phố luôn được giới xê dịch ưa chuộng nhờ lợi thế gần biển, Ngũ Hành Sơn, giao điểm của các dòng sông: sông Hàn, Cẩm Lệ, Đô Tỏa, đồng thời kết nối thuận tiện đến phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Sức nóng du lịch của tọa độ này sẽ tiếp tục gia tăng khi tuyến du lịch đường thủy nội địa cùng dự án “Dòng sông ánh sáng” đi vào hoạt động.

Nhờ đón nguồn cầu lưu trú ngắn hạn và dài hạn dồi dào, bên cạnh sản phẩm căn hộ đã chiếm sóng thị trường từ năm 2025 đến nay, khu vực này đang chứng kiến sự “lên ngôi” của hai loại hình BĐS: shophouse khối đế và căn hộ penthouse. Trong đó, giỏ hàng thuộc ba tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower do Sun Group phát triển đang ghi nhận sự quan tâm lớn.

Các tổ hợp căn hộ Sun Group tại Nam trung tâm Đà Nẵng đang thu hút giới đầu tư sành sỏi. Ảnh: Sun Property.

Đối với shophouse khối đế, chính cộng đồng dân cư đông đúc trong tương lai sẽ đảm bảo nguồn khách ổn định. Nếu không tự vận hành, việc nhượng lại mặt bằng cho các thương hiệu lớn kinh doanh cũng mở ra dư địa sinh lời khả quan. Thực tế, mức giá cho thuê những căn shophouse của Sun Group ở Đà Nẵng dao động từ 35 - 100 triệu đồng/tháng.

Nếu S-Light Tower hưởng lợi từ quy hoạch cầu Bùi Tá Hán, Spana Tower nằm tại nút giao cầu Hòa Xuân, thì Cora Tower lại tọa lạc ngay tâm điểm Sun NeO City. Đây đều là những vị trí đắc địa, đón trọn dòng người qua lại. Đáng chú ý, quỹ căn khối đế tại ba tổ hợp trên chỉ có 150 căn, chiếm khoảng 5% tổng nguồn cung. Cộng hưởng cùng pháp lý sở hữu lâu dài, dòng sản phẩm này sở hữu giá trị tích sản bền vững.

Toạ lạc tại những “giao lộ vàng”, shophouse khối đế mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời hiệu quả. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Trong khi đó, penthouse vốn là loại hình BĐS mang tính “cá nhân hoá” với số lượng hữu hạn trên tầng cao nhất. Không gian rộng rãi tựa biệt thự mặt đất nhưng lại tích hợp đầy đủ tiện ích chung cư cao cấp giúp penthouse đáp ứng trọn vẹn yêu cầu lưu trú khắt khe của giới trí thức, chuyên gia nước ngoài.

Với tiêu chuẩn bàn giao thô, chủ nhân có thể tự do sáng tạo không gian sống. Bên cạnh khả năng khai thác lưu trú, khối tài sản này còn duy trì đà tăng giá tốt nhờ tính khan hiếm với chỉ 132 căn ở cả ba dự án.

Trải nghiệm không gian sống rộng rãi và giao hòa với thiên nhiên tại các căn hộ penthouse thương hiệu Sun Group. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Một lý do nữa để bạn cân nhắc “xuống tiền” là chính sách bán hàng linh hoạt: người mua được phép nhận nhà ngay khi thanh toán 70%, kèm theo gói hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng và tiến độ chi trả giãn đến 48 tháng. Đây chính là đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư dễ dàng xoay vốn, làm chủ bài toán dòng tiền.

(Nguồn: Sun Property)