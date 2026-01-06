Bệnh tim mạch - “vị khách không mời mà đến”

Theo WHO, bệnh tim mạch do các rối loạn của tim và mạch máu. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong và tàn phế hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới. Đáng lo ngại, tỷ lệ người mắc phải các bệnh lý tim mạch đang có xu hướng gia tăng ở người trung niên và cao tuổi.

Cô Nguyễn Thị Nga - Người gặp phải các vấn đề tim mạch

Thực tế này được phản ánh trong talkshow “Thêm Tuổi Thêm Vui” phát sóng trên đài HTV9 với câu chuyện thực tế của cô Nguyễn Thị Nga (55 tuổi) - người bệnh tim mạch từng trải qua nhiều thay đổi cả về thể chất và tinh thần trước khi tìm được cho mình giải pháp đúng đắn.

Chia sẻ trong chương trình, cô Nga cho biết: “Buổi tối tôi hay mất ngủ vì lo lắng tim đập bất thường. Ban ngày thì dễ mệt, làm việc gì cũng nhanh xuống sức, tinh thần lúc nào cũng bất an.”

Cách nhận diện sớm dấu hiệu bệnh tim mạch

TS.BS Nguyễn Chí Bình chỉ ra các dấu hiệu nhận biết bệnh tim mạch

Trong chương trình, khách mời TS.BS Nguyễn Chí Bình (Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương) phân tích những triệu chứng như hồi hộp, khó thở hay mệt mỏi kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động đến tâm lý người bệnh.

Chuyên gia cho biết, một trong những sai lầm phổ biến là người bệnh thường tự suy diễn nguyên nhân, cho rằng các triệu chứng này do stress, tuổi cao hoặc làm việc quá sức, từ đó chậm trễ trong việc thăm khám chuyên khoa.

Theo BS. Nguyễn Chí Bình, chúng ta cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch như: Đau ngực hoặc cảm giác nặng, tức ngực; Khó thở khi gắng sức hoặc thậm chí khi đang nghỉ ngơi; Tim đập nhanh hoặc không đều, hồi hộp, đánh trống ngực; Phù chân, phù mắt cá; Mệt mỏi bất thường dù nghỉ cũng không có sức; Choáng váng hoặc ngất báo hiệu tình trạng rối loạn nhịp hoặc thiếu máu lên não.

Lời khuyên của chuyên gia

Người bệnh tim mạch cần được thăm khám và chẩn đoán sớm

Là một bác sĩ tim mạch giàu kinh nghiệm, TS.BS Nguyễn Chí Bình cho biết khi thật sự có vấn đề về tim mạch, điều quan trọng đầu tiên không phải là tự tìm hiểu về các giải pháp tại nhà, mà người bệnh cần được thăm khám và chẩn đoán kịp thời. Từ kết quả chẩn đoán, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, kết hợp thuốc nếu cần và theo dõi định kỳ nhằm ngăn bệnh tiến triển nặng và giảm nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ khuyên người bệnh nên thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh như:

· Điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ nhiều muối, chất béo xấu.

· Ngủ đủ giấc vì đây là thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi.

· Tập luyện cường độ nhẹ: Đi bộ, chạy bộ nhẹ, bơi lội hoặc đạp xe thời gian 30-45 phút/lần với tần suất 3-5 lần mỗi tuần

Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các dưỡng chất tốt cho tim mạch cũng là lựa chọn hợp lý, tiêu biểu như Coenzyme Q10 (CoQ10). Đây là chất oxy hoá nội sinh, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hoá năng lượng. Bổ sung sự thiếu hụt CoQ10 cho người bệnh tim mạch sẽ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất tạo ra năng lượng, duy trì huyết áp bình thường.

Quá trình quy giảm CoQ10 khi tuổi tác tăng lên

TPBVSK Ultra CoQ10 150mg Capsules - chất lượng Australia

TPBVSK Vitatree Ultra CoQ10 150mg được xem là lựa chọn phù hợp cho người trung niên và cao tuổi có vấn đề tim mạch hoặc mong muốn duy trì sức khỏe tim lâu dài. Sản phẩm cung cấp 150mg CoQ10 trong mỗi viên nang nhỏ gọn, với liều dùng chỉ 1 viên/ngày.

Nguyên liệu CoQ10 trong sản phẩm được chiết xuất thông qua quá trình lên men tự nhiên hiện đại, đạt chuẩn US.Pharmacopeia, đảm bảo độ tinh khiết và sinh khả dụng. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn GMP được kiểm soát bởi Cục Quản lý Hàng hoá Trị liệu TGA (Bộ Y tế Úc) đáp ứng các tiêu chí khắt khe hàng đầu về chất lượng.

Hai quy cách hộp 30 viên và 60 viên của TPBVSK Ultra CoQ10 150mg Capsules

Để mang đến sự linh hoạt hơn cho người dùng, Vitatree đã ra mắt cả 2 phiên bản 30 viên và 60 viên cho TPBVSK Ultra CoQ10 150mg Capsules. Thiết kế nhỏ gọn với mức giá tối ưu, người dùng dễ dàng trải nghiệm giải pháp chăm sóc tim mạch chuẩn Úc. Sản phẩm có bán tại chuỗi nhà thuốc Pharmacity và các nhà thuốc tây trên toàn quốc.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH B.Pure Việt Nam)