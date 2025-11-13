Đồ uống có đường Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng phân tích dữ liệu của hơn 29.000 người Mỹ cho thấy: Những người uống hơn một lon (khoảng 355ml) đồ uống có đường mỗi ngày có mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride cao hơn rõ rệt. Các loại nước ngọt làm tăng lượng chất béo không lành mạnh trong máu. Lượng đường dư thừa kích thích gan sản xuất chất béo, khiến máu trở nên đặc hơn, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dù chưa thể khẳng định hoàn toàn đường là nguyên nhân trực tiếp gây tăng mỡ máu, nhưng nhiều nghiên cứu đều cho thấy, lượng đường tiêu thụ càng nhiều, máu càng đặc và nguy cơ rối loạn mỡ máu càng cao. Sử dụng nhiều đồ uống có cồn có tác hại với tim mạch. Ảnh minh họa: Ban Mai

Đồ uống có cồn Nhiều người tin “uống chút rượu tốt cho tim” nhưng các chuyên gia cho rằng mối liên hệ giữa rượu và bệnh tim mạch rất phức tạp. Theo tuyên bố của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nếu uống trong giới hạn hợp lý, chưa có bằng chứng cho thấy rượu làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhưng cũng không thể khẳng định uống ít có lợi cho tim mạch. Trong khi đó, uống quá nhiều rượu có thể khiến tiểu cầu kết tụ, hình thành cục máu đông; làm mất cân bằng các protein cần thiết cho quá trình đông máu, dẫn đến nguy cơ chảy máu hoặc đông máu bất thường. Uống rượu lâu dài còn gây tổn thương gan, giảm khả năng sản xuất protein đông máu và kích hoạt tiểu cầu quá mức, khiến chúng dễ dính lại với nhau - bước đầu hình thành huyết khối.

Nước tăng lực Nước tăng lực trở nên phổ biến trong hai thập kỷ qua, được nhiều người dùng để tỉnh táo, lái xe hay làm việc khuya. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, loại đồ uống này chứa nhiều caffeine, đường và chất kích thích, nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây hại cho tim mạch. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, lượng caffeine và các chất kích thích cao có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp - hai yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim. Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo: uống quá nhiều nước tăng lực có thể gây loạn nhịp tim và các rối loạn khác. Các nghiên cứu cho thấy nước tăng lực làm giảm độ đàn hồi của mạch máu, tổn thương lớp nội mô - yếu tố thúc đẩy hình thành huyết khối.