Bộ học liệu gồm 26 chuyên đề với 136 video bài giảng ngắn, tập trung vào 3 nhóm kiến thức gồm chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; cùng 5 nhóm kỹ năng số thiết yếu. Các bài giảng được thiết kế trực quan, kèm câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá, sát hạch kết quả học tập.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và UBND TP Đồng Nai ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, bộ học liệu phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số” được xây dựng như một gói giải pháp hoàn chỉnh.

Bên cạnh hệ thống nội dung được chuẩn hóa, bộ học liệu còn tích hợp mô hình tổ chức đã qua kiểm chứng, nền tảng phục vụ vận hành, cơ chế sát hạch, cấp chứng nhận và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Việc chuyển giao bộ học liệu được kỳ vọng góp phần đưa kiến thức và kỹ năng số đến gần hơn với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, từng bước hình thành năng lực sử dụng công nghệ số trong đời sống, công việc.

Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, các kiến thức về chuyển đổi số, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo được phổ cập theo hướng dễ tiếp cận, dễ học và có thể áp dụng vào thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao bộ học liệu “Bình dân học vụ số” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo nền tảng cho sự phát triển trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Chiến, bộ học liệu được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học và dễ áp dụng, cung cấp các kỹ năng thiết yếu từ sử dụng công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Điểm quan trọng không chỉ là phổ cập kiến thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới.

“Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng với những cách làm mới, sáng tạo đã được kiểm chứng qua thực tiễn, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khơi thông mọi điểm nghẽn, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng, đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Chiến nhấn mạnh.

Lễ ký kết chuyển giao bộ học liệu phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng Nai phát động 100 ngày lan tỏa “Bình dân học vụ số”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, địa phương đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn với hàng loạt động lực mới như sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông chiến lược, các khu công nghiệp và trung tâm logistics quy mô lớn. Để tận dụng những lợi thế đó, Đồng Nai cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho mô hình tăng trưởng mới.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Út, bộ học liệu được chuyển giao không chỉ là tài liệu học tập mà còn là công cụ để phổ cập tri thức số, hình thành văn hóa số và thói quen học tập suốt đời, giúp đội ngũ cán bộ, công chức trở thành những “công dân số gương mẫu”, từ đó lan tỏa ra toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP Đồng Nai chính thức phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị, kéo dài từ nay đến 25/12. Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ phải hoàn thành các chuyên đề, nội dung theo kế hoạch.

“Trong 100 ngày tới phải thực sự là 100 ngày học tập, 100 ngày hành động và 100 ngày tạo chuyển biến. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực”, ông Út nhấn mạnh.