Ngày 14/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026 với chủ đề “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hưng Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo chí cần giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, báo chí cần lan tỏa năng lượng tích cực, tấm gương người tốt việc tốt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo chí cũng cần trở thành lực lượng chủ lực, nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng và các nền tảng số.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động nghiệp vụ; chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, mỗi bài viết, hình ảnh đều phải đánh giá về hiệu quả, mức độ tiếp cận và tác động tới xã hội.

Toàn cảnh hội nghị được diễn ra tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hưng Ngọc

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải được quan tâm, giúp họ có kiến thức sâu rộng về Quốc hội, HĐND, nâng cao trách nhiệm, chủ động tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phản ánh chính xác những biểu hiện sai trái, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Đội ngũ cộng tác viên cần có đam mê, trách nhiệm cao trong cung cấp thông tin; giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; xử lý thông tin nhanh, chính xác, thận trọng...