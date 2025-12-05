Tại Việt Nam, một trong những điển hình được nhắc đến là câu chuyện của Tân Á Đại Thành, dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính - người đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ biết giữ gốc, làm mới tư duy và ứng dụng nền quản trị hiện đại. Việc ông được vinh danh Top 10 Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 càng khẳng định bản lĩnh và dấu ấn của một thế hệ lãnh đạo mới đang đưa doanh nghiệp Việt tiến xa hơn trên hành trình hội nhập.

Giữ giá trị - Mở tư duy

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Tân Á Đại Thành đã trở thành biểu tượng cho tinh thần doanh nhân Việt thời kỳ Đổi mới - bền bỉ, sáng tạo và dám dấn thân. Thế hệ sáng lập đã gây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh từ hai bàn tay trắng, đưa thương hiệu vươn lên hàng đầu trong các lĩnh vực kim khí gia dụng, thiết bị ngành nước, vật liệu xây dựng và gần đây là bất động sản. Nhưng chính tại thời điểm đỉnh cao, một thách thức mới xuất hiện - chuyển giao quyền lực lãnh đạo sang thế hệ kế tiếp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính - hình mẫu tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo kế tiếp, dẫn dắt quá trình chuyển giao bền vững tại Tân Á Đại Thành

Sinh ra trong một gia đình doanh nhân, Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính sớm ý thức rằng: “Được trao cơ hội không đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng lãnh đạo”. Anh không xem vai trò kế thừa là đặc quyền, mà là trách nhiệm lớn lao, phải giữ được những giá trị cốt lõi của thế hệ sáng lập và mở ra một tầm nhìn mới cho doanh nghiệp.

“Tôi may mắn hơn nhiều người khác, nhưng cùng với sự may mắn là trách nhiệm phải giữ, phải phát triển và phải viết tiếp con đường của thế hệ đi trước”, Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính cho biết.

Được đào tạo tại Anh Quốc, nơi hội tụ nhiều mô hình quản trị tiên tiến, anh mang về Việt Nam một tư duy lãnh đạo hiện đại, minh bạch và nhân văn. Ngay khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, anh chỉ đạo chương trình tái cấu trúc toàn diện, với sự đồng hành của các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới như KPMG (về mô hình vận hành) và Boston Consulting Group - BCG (về chiến lược phát triển tương lai).

Khoản đầu tư hàng triệu đô la Mỹ dành cho tư vấn quốc tế không chỉ quyết định mang tính chiến lược mà còn thể hiện tinh thần của một thế hệ lãnh đạo mới, dám học hỏi, dám thay đổi, dám đặt nền móng cho sự phát triển bền vững. Từ đó, mô hình Holding hiện đại được hình thành: các công ty thành viên được phân quyền mạnh mẽ, tự chủ trong hoạt động và ngân sách; Tân Á Đại Thành giữ vai trò hoạch định chiến lược, đầu tư và kiểm soát rủi ro. Cơ chế ấy giúp Tân Á Đại Thành chuyển mình từ mô hình doanh nghiệp gia đình truyền thống sang tập đoàn vận hành theo chuẩn quốc tế vững vàng, minh bạch và linh hoạt.

Trao quyền - Khi lãnh đạo là người giữ nhịp tổ chức2

Tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới - yếu tố định hình mô hình quản trị hiện đại tại Tân Á Đại Thành

Trong công việc, anh Nguyễn Duy Chính sắc sảo và quyết đoán, nhưng luôn thể hiện tinh thần lắng nghe. Anh chọn cách thuyết phục bằng lý lẽ và dẫn dắt bằng hành động.

“Tôi ngồi ở đây với tư cách là Tổng Giám đốc Tân Á Đại Thành, chứ không phải là con trong một gia đình có mẹ là chủ tịch”, anh Nguyễn Duy Chính cho biết.

Anh đồng thời chia sẻ, “Nếu một ngày có người làm tốt hơn tôi, tôi sẵn sàng nhường vị trí này để Tân Á Đại Thành tiếp tục phát triển”.

Chia sẻ - Làm kinh tế có trách nhiệm

Nếu thế hệ sáng lập tập trung vào sản phẩm, thì thế hệ lãnh đạo trẻ của Nguyễn Duy Chính lại tập trung vào con người và hệ sinh thái doanh nghiệp. Anh tin rằng “một doanh nghiệp chỉ thật sự bền vững khi mọi người cùng lớn lên với nó”.

Từ tư duy đó, anh tiên phong áp dụng chính sách chia sẻ lợi nhuận cho đội ngũ quản lý, dù Tập đoàn chưa IPO, đây một bước đi dũng cảm, thể hiện tinh thần “kinh tế chia sẻ” hiếm thấy trong doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính - một trong những gương mặt nổi bật nhất trong Top 10 Sao Đỏ 2025

Chuyển giao - Không đứt gãy, mà cộng hưởng

Trong báo cáo của KPMG Global Family Business Report 2025, các doanh nghiệp gia đình thành công nhất thế giới đều là những tổ chức có “khả năng chuyển hóa giai đoạn chuyển giao thành động lực phát triển, thay vì rủi ro”. Và Tân Á Đại Thành đang đi theo hướng đó.

Sau hơn một thập kỷ lãnh đạo, Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính đã đưa doanh nghiệp bước sang giai đoạn phát triển mới vững vàng trong vận hành, bền vững trong tư duy quản trị và mở rộng trong tầm nhìn quốc tế. Anh đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, những người hiểu gốc, dám đổi mới và sẵn sàng gánh vác sứ mệnh đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm.

Thanh Hiền