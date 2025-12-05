Clara Vegas Goetz - đại diện bang Miranda - vừa được trao vương miện Miss Universe Venezuela 2025. Cô trở thành người kế nhiệm của Stephany Assali và sẽ đại diện cho Venezuela tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico năm 2026.

Clara Vegas đăng quang Miss Venezuela 2025:

Với chiều cao ấn tượng 1,85m, Clara không chỉ chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp ngoại hình mà còn bởi trí tuệ, tài năng và tinh thần kế thừa di sản gia đình. Cô năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Chacao, thuộc bang Miranda. Clara là một diễn viên, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung tài năng.

Cô thông thạo 4 ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Đức, nhờ hành trình học tập và làm việc quốc tế. Từ năm 9 tuổi, Clara đã rời Venezuela để theo đuổi giấc mơ, trong đó có việc học biểu diễn sân khấu tại Anh. Dù xa quê hương, cô luôn giữ gìn tình yêu với đất nước.

Hoa hậu Venezuela 2025 - Clara Vegas.

"Điều tôi tự hào nhất khi là người Venezuela chính là con người chúng tôi. Người Venezuela rất hiếu khách. Dù tôi rời đi từ năm 9 tuổi, mỗi lần trở về, tôi vẫn cảm thấy được chào đón nồng nhiệt. Trong 3 tháng qua, mọi người đã mở rộng vòng tay ôm ấp tôi, giúp tôi kết bạn mới và củng cố mối quan hệ gia đình", Clara chia sẻ sau đăng quang.

Clara là con gái của Andreina Goetz - Miss Venezuela 1990.

Điểm nhấn đặc biệt của chiến thắng này chính là câu chuyện gia đình đầy cảm hứng. Clara là con gái của Andreina Goetz - Miss Venezuela 1990, người từng lọt Top 10 tại cuộc thi Miss Universe cùng năm. Sinh ngày 24/9/1969 tại Gran Sabana, bang Bolívar, Andreina là một biểu tượng sắc đẹp Venezuela với chiều cao 1,78m, mái tóc nâu và đôi mắt xanh nổi bật.

Đã 35 năm trôi qua kể từ khi Andreina đăng quang và nay con gái bà đã kế thừa vương miện, tạo nên khoảnh khắc lịch sử đầu tiên trong lịch sử cuộc thi về cặp mẹ con đều là hoa hậu Venezuela. Clara bày tỏ mong muốn vượt qua thành tích của mẹ: "Tôi sẽ nỗ lực để mang về vinh quang lớn hơn cho đất nước, không chỉ là Top 10 mà là chiếc vương miện Miss Universe".

Đêm chung kết có 22 thí sinh tranh tài với 12 người lọt vào vòng chung kết. Clara xuất sắc giành chiến thắng, vượt qua María Evangelista Alayón, Milena Soto, Yaracuy và Gabriela Villegas với các vị trí á hậu 1, 2, 3, 4. Ngoài ra, cô còn nhận 3 giải thưởng phụ do khán giả bình chọn.

Minh Dũng

Ảnh: Insta, video: MV